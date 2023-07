Tager pis på Nato-boss: - Nej, nej nej. Svar gerne, tak

VILNIUS, LITAUEN (Ekstra Bladet): - Er spørgsmålet om F-16 også til mig?

Præsident Volodymyr Zelenskyj blev lettere forvirret på dagens pressemøde til Nato-topmødet i Vilnius, da et tolket spørgsmål om F-16-leverancer egentlig blev stillet til generalsekretær Jens Stoltenberg.

Men præsidenten, der har komiker-baggrund, fik hurtigt vendt situationen og forvirringen og gjort let grin med Stoltenberg, mod hvem han rasede tirsdag over et for sløvt udkomme af Nato-topmødet - herunder om Ukraines optagelse i Nato.

- Jeg tror, spørgsmålet var til dig, lød det fra Stoltenberg, hvilket Zelenskyk straks greb:

- Nej, nej, nej. Svar gerne, tak, smilede Zelenskyj, mens topmøde-alvoren flækkede i et sjældent grin midt i de alvorlige og tunge emner.

- Du kan også svare på alle spørgsmålene: Om Nato - hvornår vi kommer med i Nato, fortsatte Zelenskyj til et nyt grin fra salen, der rummede ca. 500 journalister og kamerafolk.

Efter pressemødet var overstået, gav de to politikere hinanden et venskabeligt kramt. Også her tog Zelenskyk teten. Og et hult klap kunne tydeligt høres, da præsidenten, som ligner en mand der ganske ofte frekventerer træningscentret, dunkede Stoltenberg i ryggen.

Zelenskyj og Stoltenberg på topmødet i Vilnius. Foto: Petras Malukas/Ritzau Scanpix

Absurd!

Bagtæppet for det lattermilde optrin på pressemødet er straks mindre morsomt. Tirsdag buldrede Zelenskyj mod Nato for ikke at opstille en klar køreplan for Ukraines optagelse i Nato.

Et udkomme af topmødet, som præsidenten kaldte for 'absurd' samt insinuerede, at Nato mangler respekt for det krigsramte land.

På dagens pressemøde blev Zelenskyj spurgt, om han fortsat synes, at Natos mere nølende udgangspunkt er 'absurd'.

- Har Nato allierede gjort nok for at vise – eller er det stadig absurd og underminerer det moralen på frontlinjen?

- Jeg forstår godt, at det er et teknisk signal. Men hvis vi ikke kun ser det som teknik og signaler, så er det for mig et vigtigt øjeblik. Jeg sammenligner det med kandidaturet til EU og dialogen med de lande. EU-kandidaturet betyder ikke medlemskab, men det giver mobilisering og sender et klart signal til Rusland om vores uafhænighed. Det er det samme med Nato. Det er et signal, lød det Zelenskyj, der i samme ombæring roste G7-landende for på topmødet at sige, de vil udstikke sikkerhedsgarantier til Ukraine.

- Hvis G7 giver sikkerhedsgarantier vil det være vigtigt, fordi de vil gælde på vej til Nato-medlemskabet.