Taiwan får det mest højtstående besøg fra USA i årtier

USA's sundhedsminister, Alex Azar, tager i løbet af få dage på officielt besøg i Taiwan som leder af en amerikansk delegation.

Det oplyser sundhedsministeriet i Washington tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Taiwan har været et forbillede på gennemsigtighed og samarbejde om global sundhed under Covid-19-pandemien og lang tid før den, siger Alex Azar i en meddelelse.

Hans officielle besøg i Taiwan er det mest højtstående fra amerikanske side i fire årtier, oplyser ministeriet.

Azar skal under sit besøg mødes med præsident Tsai Ing-wen, oplyser Taiwans udenrigsministerium.

- Jeg ser frem til at viderebringe præsident Trumps støtte for Taiwans globale lederskab på sundhedsområdet og understrege vores fælles tro på, at frie og demokratiske samfund er den bedste model til at beskytte og fremme sundhed, siger Azar.

Senest en højtstående repræsentant for USA var på et officielt besøg i Taiwan var i 2014 i form af den daværende leder af USA's miljøstyrelse, Gina McCarthy.

Besøget finder sted på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og Kina er yderst anspændt, skriver Reuters.

De to lande har siden præsident Donald Trump kom til magten i 2017 haft flere handelskonflikter og andre kontroverser.

Kina har beskrevet Taiwan som det mest følsomme tema i forholdet mellem de to stormagter, og styret i Beijing anser Taiwan som en del af Kina.

USA udskiftede i 1979 den diplomatiske forbindelse til Taiwan med Kina. USA er dog fortsat den største leverandør af våben til Taiwan.

Under præsident Donald Trump er forholdet mellem USA og Taiwan desuden blevet styrket, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kort tid efter Trumps valgsejr i 2016 blev han den første på posten siden 1979 til at tale direkte med sin modpart i Taiwan. Det skete, da præsident Tsai Ing-wen telefonisk lykønskede Trump med sejren.

I 2018 underskrev Trump en ny lov, der blev støttet af både demokrater og republikanere i Kongressen, som tillod møder mellem repræsentanter for de to lande på et højere niveau end tidligere.