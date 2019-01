Talmannen er overbevist: Han bliver Sveriges nye statsminister

Riksdagens formand, Andreas Norlén, peger som ventet på Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, som svensk statsminister.

Det meddeler Andreas Norlén på et pressemøde onsdag.

Her lyder det fra den svenske talman, at han onsdag klokken 14 vil foreslå Stefan Löfven som statsministerkandidat.

Andreas Norléns udmelding kommer, efter at han tidligere onsdag har mødtes med samtlige partier i den svenske Riksdag.

Her er han blevet overbevist om, at der er den nødvendige støtte til Löfven.

Löfven har været statsminister i Sverige siden 2014.

Det har været overordentligt svært for de svenske politikere at finde frem til en ny regering efter riksdagsvalget 9. september.

- Det har taget historisk lang tid at finde en løsning, siger talmannen om de mere end fire måneders langstrakte forhandlinger.

- Også i europæisk perspektiv er det rigtig lang tid, tilføjer han.

Fredag 11. januar meddelte Socialdemokraterna, Miljöpartiet og de borgerlige partier Centerpartiet og Liberalerna, at de var nået til enighed om et udkast til en regeringsaftale.

Over weekenden fik partierne internt bekræftet, at de er klar til at pege på Stefan Löfven som statsminister.

Onsdag meddelte venstrefløjspartiet Vänsterpartiet, at det stemmer blankt.

Dermed er Löfven sikker på, at han ikke får flertal imod sig.