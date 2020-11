Talskvinde afbrudt på live-tv

Midt i en strøm af udokumenterede påstande om valgsnyd blev pressechefen i Det Hvide Hus, Kayleigh McEnany, sent mandag afbrudt af studieværten Neil Cavuto på den ellers Trump-venlige tv-kanal Fox News.

Det skete, da hun gentog Trump-lejrens påstand om omfattende valgsvindel og understregede, at Trump nægter at acceptere nederlag i tirsdagens præsidentvalg.

Hov, hov

McEnany sagde i sin tale ved et møde i hovedkvarteret i det republikanske partis kampagnestab, at partiet ønsker 'enhver lovlig stemme optalt, og enhver ulovlig stemme kasseret', hvilket fik Fox News til at afbryde transmissionen.

- Hov, hov, hov - jeg synes, vi lige må gøre noget klart, sagde studieværten Neil Cavuto.

- Hun angriber den anden side for at byde svindel og ulovlig stemmeafgivning velkommen. Med mindre hun har flere detalje at underbygge sin påstand med, kan jeg ikke uden videre fortsætte med at vise jer det her, sagde Cavuto.

- Det er en eksplosiv anklage. Hvis hun kan bevise det, så vender vi naturligvis tilbage, men indtil nu har hun kun sagt, at den anden side 'byder svindel og illegal stemmeafgivning velkommen'. Rolig nu, sagde studieværten.

Ifølge Washington Post var det Cavuto selv, der besluttede at afbryde pressechefen.

Fox News har på det seneste slækket på tv-stationens støtte til Trump. Også tv-stationen MSNBC har skredet til afbrydelse af Trump-lejrens gentagne påstande om valgsvindel i direkte udsendelser. Det skete 6. november, da præsident Trump selv måtte lide den tort at blive afbrudt af studieværten Brian Williams.

Se Fox-værten afbryde Trump-støtten Kayleigh McEnany:

