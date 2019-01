Talskvinde: Gud ønskede Trump skulle være præsident

Det var Guds vilje, at Donald Trump skulle være præsident.

Det siger Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders, til den religiøse tv-station CBN, rapporterer flere medier.

Her fortæller hun også, at hun har det 'meget svært' med demokraternes 'moraliseren' om Trumps forsøg på at bygge en mur til Mexico.

- Jeg tror, at Gud bad os alle om at udfylde forskellige roller til forskellige tidspunkter, og jeg tror, han ønskede, at Donald Trump skulle være præsident, forklarer Sanders.

- Det er derfor, han er der nu, og jeg synes, han har gjort et fantastisk stykke arbejde ved at støtte en masse ting, som troende folk går op i.

Et stort flertal af USA's evangelisk kristne støtter Trump.

Sanders bliver spurgt, hvad hun mener om den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i lyset af Trums ønske om en grænsemur, der skal stoppe tilstrømmingen af illegale indvandrere.

Det var en strid mellem de to parter, som førte til, at pengekassen blev smækket i for 800.000 offentlig ansatte i ugevis.

- Helt ærligt, så er det meget svært på dette tidspunkt at blive belært af demokrater om, hvad der er moral, og hvad der ikke er, siger hun.

Beskyldningerne mod præsidenten er 'latterlige', mener hun.

- At beskytte folk i vores land er en fundamental pligt, når man er præsident i USA, påpeger hun.

Trump har ofte med bred pensel beskyldt illegale indvandrere for at være tyve og mordere.