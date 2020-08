Talsmand: Putin-kritiker på intensiv efter formodet forgiftning

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er torsdag i kritisk tilstand og bliver behandlet på et hospital i Sibirien. Personer, der er tæt på ham, siger, at han øjensynligt blev forgiftet, da han drak en kop te.

Kira Yarmysh, Navalnyjs talskvinde, siger, at den ledende russiske oppositionspolitiker blev syg om bord på et fly tidligt onsdag, da han var på vej tilbage til Moskva fra Tomsk i Sibirien.

Talskvinden siger, at Navalnyj er indlagt på en intensivafdeling i Omsk, hvor flyet nødlandede. Navalnyj blev bragt ud af flyet på en båre.

Omsk ligger omkring 2200 kilometer øst for Moskva.

- Vi mener, at Aleksej blev forgiftet med noget, der blev blandet i hans te. Det var det eneste, han drak her til morgen, siger Kira Yarmysh.

- Lægerne siger, at giften blev optaget i kroppen hurtigt på grund af den varme væske. Aleksej er nu bevidstløs, sagde hun tidligt torsdag.

Læger har givet modstridende informationer om Navalnyjs tilstand. Der er oplysninger om, at han har ligget i koma, men at hans tilstand var stabil. Men der har også været rapporter om, at han var i livsfare, og at læger kæmpede for at redde hans liv.

Navalnyjs kone, Julia, fløj fra Moskva for at være hos ham, men hun fik ikke umiddelbart lov til at se ham.

Aleksej Navalnyj har længe været en af præsident Vladimir Putins mest åbenmundede kritikere. I juli kaldte han afstemningen om en stor forfatningsreform 'en kæmpestor løgn'.

Reformen betyder, at Putin kan blive siddende som præsident frem til 2036.

Navalnyj forsøgte i 2018 at stille op til præsidentvalget. Han blev dog nægtet at komme på stemmesedlen. Han har flere gange arrangeret demonstrationer mod præsident Putin og hans styre.

Den 44-årige Navalnyj er blevet anholdt og fængslet mange gange for blandt andet 'administrative overtrædelser' og for at deltage i demonstrationer.

Der er en længere liste over kritikere af Kreml, som er blevet forgiftet eller er blevet syge efter formodede forgiftninger.

Den omfatter blandt andre Alexander Litvinenko, som døde i London i 2006 efter at have drukket te med det radioaktive stof polonium-210.

Den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter blev begge forgiftet med en nervegift i 2018 i Salisbury i England. Far og datter overlevede, men en britisk kvinde døde senere efter at være kommet i kontakt med den anvendte gift.

Der er regionale valg i Rusland i næste måned, og Navalnyj og hans allierede var i Tomsk for at støtte lokale kandidater fra oppositionen.