Terror-frygt: Paludan nægtet adgang

Hvordan foretrækker Paludan at blive slået ihjel? Spørgsmålet er brandaktuelt, fordi politiet kører så stram en kurs overfor Rasmus Paludan, at der under folkemødet er en reel risiko for terrorangreb på den kontroversielle partileder. Han er uden PET's beskyttelse, men mødte dog alligevel op til den ventende verdenspresse uden for den zone, hvor han er forment adgang

Paludan-fri zone.

Det er ikke ligefrem alle døre, der har åbnet sig for Stram Kurs-stifter Rasmus Paludan efter sine koranafbrændinger foran den tyrkiske ambassade i Sverige.

I sommer blev han nægtet adgang til Folkemødet - og blev frihedsberøvet af politiet oven i hatten.

Og nu viser det sig, at frygten for terror efter de virale koranafbrændinger også betød, at Rasmus Paludan blev midlertidigt bandlyst fra Københavns Universitet, hvor han i et år har læst teologi.

Det skriver Kristeligt Dagblad, der er i besiddelse af en mail fra universitetets dekan, der nægter provo-politikeren adgang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Paludan fik ikke lov at dukke op på Teologisk Fakultet på KU på grund af den formodede sikkerhedstrussel mod politikeren. Foto: Aleksander Klug

'Direkte trusler'

De svenske koranafbrændinger fandt sted i januar, og bandlysningen fra skolen kom i februar.

Annonce:

'På baggrund af de seneste dages mange medieomtaler af konkrete og direkte trusler mod din person, særligt fra flere internationale aktører, og med hjemmel i almindelige anstaltsordninger, har jeg besluttet at formene dig adgang til campus i foreløbig 14 dage.'

Det skrev dekanen ved Det Teologiske Fakultet, Carsten Selch Jensen, til Rasmus Paludan 4. februar i en mail, som Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i.

Forbuddet kom ifølge dekanen af hensyn til både de ansattes og studerendes sikkerhed, lyder det ligeledes i mailen.

Ren spekulation

Den teologistuderende siger selv til Kristeligt Dagblad, at truslen mod ham er 'ren spekulation' fra universitetets side.

Han tilføjer, at han ikke kender til nogle konkrete trusler mod universitetet. Dog valgte han at tage imod tilbuddet om online undervisning i stedet for fysisk i de 14 pågældende dage.

Kristeligt Dagblad har også talt med professor i forvaltningsret Frederik Waage, der vurderer, at universitetet har overholdt det såkaldte proportionalitetsprincip, selvom sagen rejser flere principielle spørgsmål om ytringsfriheden.