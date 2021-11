Tesfaye om asylcenter i landsby: Planen er stadig indflytning

Borgerne i landsbyen Sandvad ved Vejle er stærkt utilfredse med, at et lokalt asylcenter kommer til at huse cirka 15 asylansøgere, der kan have alvorlige psykiske lidelser og domme.

Asylcenteret er placeret i et parcelhuskvarter lige ved landsbyens legeplads.

Christoffer Aagaard Melson (V), som sidder i Folketinget og er valgt i Vejle, håber at få udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at indse, at placeringen er håbløs. Han har kaldt ministeren i samråd om sagen.

- Det fungerer egentligt ret godt, når flygtninge skal være en del af byen. Problemet er her, at det er en gruppe, hvor Udlændingestyrelsen siger, at der ingen kontakt må være med lokalbefolkningen, siger Christoffer Aagaard Melson.

- Og det er fuldstændig umuligt med den placering. Samme målgruppe med dansk baggrund ville man aldrig placere her. Derfor synes jeg, at man skulle tage en runde på det igen. Det virker mærkeligt, siger han.

Men på trods af ønsket om at ændre planen og lokal modstand fra Sandvads borgere ser det ikke ud til, at beslutningen om Center Sandvad bliver lavet om.

På et samråd torsdag siger Mattias Tesfaye, at det stadig er Udlændingestyrelsens vurdering, at gruppen af asylansøgere skal flytte ind i Center Sandvad.

Det er Udlændingestyrelsen, der har ansvar for landets asylcentre.

- Det er Udlændingestyrelsen, der har kompetencerne til at træffe den beslutning, og det har den min fulde opbakning til, siger han.

Mattias Tesfaye ønsker ikke udtale sig om, hvorvidt asylansøgerne, der skal bo på centeret, er dømte, som medier har beskrevet.

Danmark er et land, hvor myndigheder ikke fortæller udenforstående om andre menneskers straffeattester, siger han. Men der kan 'i gruppen af plejekrævende personer være folk, som er dømt for kriminalitet'.

Han forsikrer samtidig, at myndighederne vil tage ansvar for trygheden i landsbyen.

Det kan dog blive for en kort stund, at asylansøgerne rykker ind på centeret i Sandvad.

Lejekontrakten om asylcenteret mellem Vejle Kommune og Udlændingestyrelsen står nemlig ifølge TV Syd til at udløbe 31. oktober næste år.

Det er Røde Kors, som driver asylcenteret. Det bliver ifølge Røde Kors' hjemmeside aktuelt brugt til asylansøgere i Jylland, som er smittet med coronavirus.