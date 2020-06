Tesfaye skrotter kontrakt: Nu skal afviste asylansøgere 'mandsopdækkes'

Hidtil har det været Dansk Flygtningehjælp, der har varetaget opgaven med at rådgive afviste asylansøgere om hjemrejse og derigennem sikre, at de rejser hjem.

Den kontrakt har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye nu opsagt. Opgaven vil i stedet fremover ligge hos den nyoprettede Hjemrejsestyrelse.

Det sker i et ønske om, at rådgivningen skal sættes ind oftere og tidligere, skriver Udlændinge- og integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Afviste asylansøgere skal 'mandsopdækkes'

Desuden er opgaven 'malplaceret' hos Dansk Flygtningehjælp, lyder det fra Mattias Tesfaye.

- Dansk Flygtningehjælp er fremragende til at hjælpe flygtninge. Men de afviste asylansøgere er netop ikke flygtninge. Derfor er opgaven malplaceret hos dem, og derfor opsiger vi nu kontrakten. I dag bliver afviste asylansøgere overladt for meget til sig selv. Det duer ikke. Fremover vil de blive mandsopdækket af Hjemrejsestyrelsen, fra de får afslag, og lige indtil de træder ud i lufthavnen og ind i et fly på vej hjem, siger ministeren.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Dansk Flygtningehjælp.

Opdateres...