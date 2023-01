Tesfaye vil have mere papir og færre skærme i skolen

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) opfordrer landets skoler til, at de i højere grad prioriterer analog undervisning og begrænser brugen af skærme.

Det siger han til Politiken.

- Jeg vil godt opfordre til, at undervisningen som hovedregel er analog. Og digital, når det kan begrundes. Så lav det benspænd for jer selv og overvej, om det kan begrundes.

- Hvis ikke det kan begrundes, så sluk skærmen, og se hinanden i ansigtet, lyder det.

Kigger man i regeringsgrundlaget, står det da også skrevet, at regeringen ønsker en diskussion om, hvordan man forhindrer børn i at tilbringe for meget tid bag en skærm. Det skriver avisen.

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, kan sagtens se meningen med Tesfayes opfordring, siger han. Og han er enig i, at man bør begrænse brugen af digital undervisning.

Mange lærere fortæller formanden, at det er de digitale platforme, som styrer undervisningen og ikke lærerne selv.

Spørger man derimod Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, vil Tesfayes forslag betyde, at man 'går et skridt tilbage'.

Hjortdal påpeger, at skolerne tilpassede sig politikernes ønske, da læringsplatforme og digitale læringsmidler blev taget i brug for omkring ti år siden.

Formanden siger, at 'det er specielt, at vi skal gå i den modsatte retning'.

Også diskussionen om mobiltelefoner i klasseværelserne har fyldt i debatten.

Mattias Tesfaye mener, at skolerne fortsat skal have selvbestemmelse, i forhold til hvordan brugen af mobiltelefoner blandt elever håndteres.

Han vil dog ikke afvise, at det kan ende med lovgivning og et forbud på området, hvis tendensen fortsætter med at gå i det, han ser som den forkerte retning.

Her mener både lærere og ledere dog, at det vil være en krænkelse af skolernes selvbestemmelse, hvis et decideret forbud bliver udstedt fra regeringens side.

I stedet vil de have, at skolerne hver især får mulighed for at tage en dialog med eleverne om brugen af mobiltelefoner.