Tesfaye vil stramme våbenloven efter skyderi i Field's

Justitsministeren foreslår stramninger af våbenloven efter skyderiet i Field's i København.

Det siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) til DR Nyheder to måneder efter skyderiet i det københavnske shoppingcenter. Her mistede tre personer livet.

- Der er nogle juridiske udfordringer ved bare at give politiet adgang til alle danskeres sundhedsdata.

- Men vi kigger på, om klokkerne alligevel kunne ringe hos politiet, hvis våbnene kommer i nærheden af personer med svære psykiske lidelser, siger Tesfaye.

Den formodede gerningsmand blev dagen efter skyderiet 3. juli i Field's varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han er sigtet for drab og drabsforsøg.

Personer med en alvorlig psykisk sygdom skal ikke kunne få fat i en riffel som den, den formodede gerningsmand brugte i Field's, lyder det fra ministeren.

Til DR Nyheder tilføjer Tesfaye, at det ikke handler om at kriminalisere psykisk syge personer.

Efter skyderiet viste det sig, at den formodede gerningsmand i forvejen var kendt i hovedstadens psykiatri, som han også havde haft kontakt til før skyderiet.

Region Hovedstaden er ved at undersøge, om man kunne have gjort noget anderledes i psykiatrien for at forhindre skyderiet. Regionen forventer at have resultatet af undersøgelsen klar i september.

Er der sket fejl, eller er der ting, som kan gøres bedre, er regionen forpligtet til at lære af det, så der i fremtiden er en mindre risiko for, at lignende episoder kan finde sted. Det udtalte regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i august.

Der er nedsat en taskforce. Den undersøger behandlingsforløbet, den formodede gerningsmand har haft i regionen.