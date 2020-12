Texas går til højesteret for at få Bidens valgsejr omstødt

Delstaten Texas oplyser, at den vil føre sag mod staterne Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin ved USA's Højesteret for ulovligt at have ændret ved proceduren for afholdelse af valg.

Formålet er ifølge nyhedsbureauet Reuters at hjælpe præsident Donald Trump med at blive erklæret som vinder af præsidentvalget 3. november.

Demokraten Joe Biden vandt alle fire omtalte stater.

Det er Texas' justitsminister, Ken Paxton, som oplyser, at sagen er indbragt direkte for højesteret. Det er muligt i sager, der relaterer til forhold mellem USA's stater.

USA's Højesteret har i dag et konservativt flertal på 6-3. Tre af dommerne er udpeget af Trump.

Stævningen er den seneste i en række republikanske forsøg på at omstøde udfaldet af valget.

Trump selv kalder valget bedrageri og siger, at han vandt det klart.

Den republikanske regering i Texas beskylder valgtilforordnede i de fire stater for ikke at have sikret sig, at der ikke kunne snydes med brevstemmer.

Det har reduceret 'vægten af afgivne stemmer i stater, som lovlydigt overholder de valgstrukturer, der fremgår af forfatningen', lyder det.

Texas beder også USA's Højesteret om at udsætte en afstemning blandt de såkaldte valgmænd 14. december. Det er dem, som formelt og reelt udpeger den næste præsident.

Ved præsidentvalg vinder kandidater valgmænd i de enkelte stater. Det kræver mindst 270 valgmænd for at få flertal. Biden har 306 valgmænd mod 232 til Trump.

Texas beder højesteretten om at blokere de 62 valgmænd, der er valgt i Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

De valgansvarlige i de fire delstater siger, at der ikke har kunnet påvises snyd i nævneværdigt omfang, og resultaterne er blevet certificeret af staternes myndigheder.

Trump har gentagne gange krævet, at højesteretten griber ind og erklærer ham som vinder. Men alle hans advokaters forsøg på at få sagen til højesteret er strandet ved lavere domstole på grund af manglende beviser.

Covid-19 var medvirkende til, at over 100 millioner amerikanske vælgere valgte at brevstemme eller stemme på forhånd.