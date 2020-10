The New York Times: Trump fik 132 millioner fra hotel

Da Trumps kampagne manglede penge i 2016, fik han 132 millioner fra et hotel, som han selv ejer, skriver The New York Times

Det store amerikanske medie The New York Times har endnu engang produceret journalistik på baggrund af Donald Trumps selvangivelser

Den nye artikel sætter et særligt kritisk loop på den amerikanske præsident Donalds Trumps økonomi, og i en artiklen publiceret fredag aften skriver mediet således, at Trump fik udbetalt 132 millioner fra et hotel under valgkampen i 2016.

Avisen mener altså blandt andet, at det beløb, der stammer fra et hotel i Las Vegas, som Trump ejer sammen med forretningsmanden Phil Ruffin, har været med til at finansiere valgkampen.

Betalingen menes at være kommet på et tidspunkt, hvor præsidentens kampagne led økonomisk, efter den store tyske udlånsbank Deutsche Bank havde afvist et lån.

Opdateres ...

Tidligere på måneden kom det frem - også i The New York Times - at Trump havde snydt i skat. Video: AP/Reuters/Ritzau Scanpix. Redigering: Peter Breitenstein

