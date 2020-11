'The Squad' stormer ind i Kongressen

Præsident Trump har tidligere udtalt, at kvinderne burde 'rejse hjem'. Nu stormer de ind i Kongressen med et stort flertal af stemmerne

Indtil 2018 var de relativt ukendte. I dag har de fået tilnavnet 'The Squad', og især gruppens yngste medlem, Alexandra Ocasio-Cortez, er blevet en torn i øjet på Donald Trump.

Der er tale om de fire demokrater Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib, som for to år siden blev valgt ind i Kongressen.

De er alle farvede og under 50 år, og tidligt onsdag morgen dansk tid står det klart, at de alle stormer ind i Kongressen med et overvældende flertal af stemmerne over deres republikanske modkandidater.

Demokratisk stjerne

31-årige Alexandra Ocasio-Cortez (New York) blev i en alder af 29 år den yngste kvinde nogensinde valgt til Kongressen.

Dengang sendte det chokbølger gennem det politiske landskab i USA, da hun, en bartender fra Bronx, vandt over den politiske veteran Joseph Crowley, som havde repræsenteret Demokraterne i New Yorks 14. distrikt de seneste 14 år.

AOC har flere gange krydset klinger med Donald Trump, ligesom hun er blevet udråbt til stjerne på den demokratiske himmel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alexandra Ocasio-Cortez blev i en alder af 29 år den yngste kvinde nogensinde valgt til Kongressen. Foto: Ritzau Scanpix

Onsdag er hun genvalgt med 68,6 procent af stemmerne. Hendes modkandidat, republikaneren John Cummings, fik 30,8 procent af stemmerne. Det på trods af at han formåede at indsamle 10 millioner dollars mere til sin kampagne.

Trump: Rejs hjem

Trump har tidligere udtalt, at de kvinderne burde 'rejse hjem'.

Af de fire kvinder er det dog kun Ilhan Omar, som er født uden for USA. Hun ankom til Minneapolis i 1997 som flygtning fra Somalia.

Ayanna Pressley er afrikansk-amerikaner, Rashida Tlaib er datter af palæstinensiske indvandrere, og Alexandria Ocasio-Cortez' forældre har begge puertoricansk baggrund.

Artiklen fortsætter under billedet...

Af de fire kvinder er det dog kun Ilhan Omar, som er født uden for USA. Foto: Ritzau Scanpix

Ilhan Omar (Minnesota) har fået 64,6 procent af stemmerne, mens den nærmeste modstander, republikaneren Lacy Johnson, fik 25,9 procent af stemmerne.

'Vores søsterskab er ukueligt', skriver Ilhan Omar på Twitter. Opslaget er ledsaget af et billede af de fire kvinder.

De to øvrige kandidater, 46-årige Ayanna Pressley, (Massachusetts) og 44-årige Rashida Tlaib (Michigan), vandt begge stort med hhv. 87,5 procent af stemmerne og 67,1 procent af stemmerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------