Theresa May forsøger at samle partiet inden brexit

Den britiske premierminister, Theresa May, har indkaldt sit konservative parti til den årlige kongres. Her forsøger hun at øge opbakningen til sin plan for Storbritanniens udtræden af EU.

Partikongressen tegner til at blive en af de mere stormomsuste i nyere tid.

- Min besked til partiet er, at vi må samle os og få den bedste aftale på plads for Storbritannien, siger May til tv-stationen BBC.

Heftig intern kritik

Mays planer for, hvordan skilsmissen mellem Storbritannien og EU skal foregå, er kommet under heftig kritik, blandt andet fra to tidligere ministre.

Flere af hendes EU-skeptiske partifæller - med tidligere udenrigsminister Boris Johnson i spidsen - er imod hendes såkaldte Chequers-plan.

Johnson kalder Mays brexitplan "afsporet" og angriber hende for ikke at tro på brexit.

- I modsætning til premierministeren førte jeg valgkamp for brexit, siger Johnson til The Sunday Times.

Mange bookmakere tipper ham som det bedste bud på Storbritanniens næste premierminister.

May står fast

May viser imidlertid ikke tegn på, at hun vil afvige fra den udskældte plan.

- Centralt i Chequers-planen står en frihandelsaftale, et frihandelsområde og gnidningsløs handel, siger May.

- Chequers er på nuværende tidspunkt den eneste plan på bordet, der leverer på brexitafstemningen, fastslår hun.

En anden af hendes kritikere, tidligere brexitminister David Davis, siger, at Mays plan på nuværende tidspunkt ikke stiller vælgerne tilfredse.

Det kommer til at være hårde forhandlinger i de kommende måneder, men Davis spår, at der i sidste ende vil falde en aftale på plads.

- Jeg tror, at der er 80-90 procent sandsynlighed for, at der kommer en aftale, siger den tidligere brexitminister.

Han mener, at den endelige aftale i højere grad vil komme til at ligne en frihandelsaftale.

De konservative holder partimøde fra søndag til onsdag.