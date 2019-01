Theresa May hånes efter brexit-fiasko: - Død som en dronte

'Knust', 'historisk ydmygelse', 'kæmper for sit liv'.

Dommen er hård og brutal i britisk presse efter premierminister Theresa Mays historiske brexit-nederlag tirsdag aften.

- Brexit-aftalen er død som en dronte, skriver The Sun på forsiden af sin avis, hvor May afbilledes som den uddøde fugl.

Theresa Mays forslag til en brexit-aftale blev stemt ned med 432 mod 202 stemmer i det britiske parlament.

Forsiden på The Sun.

'Værste nederlag nogensinde', skriver Metro.

Efter fiasko: Derfor løser en ny regering INTET

Det er et af de største nederlag nogensinde til en britisk regering ved en afstemning i parlamentet. Et faktum, der også præger onsdagsaviserne.

- Værste nederlag nogensinde, skriver Metro på forsiden, mens Daily Telegraph kalder afstemningen for 'en total ydmygelse' og skriver, at Mays brexit-aftale er forvandlet til støv.

- Det kræver et helt særligt talent at få så mange mennesker til at gøre fælles front mod sig, lyder analysen i det britiske dagblad.

The Daily Telegraph.

Daily Mail.

'Ingen aftale, intet håb', skriver Daily Mirror blandt andet på forsiden.

Dismay - forfærdelse - lyder ordspillet på forsiden af Daily Express.

I en erklæring umiddelbart efter afstemningen sagde May, at hun vil fremlægge realistiske forslag til EU i den nye situation.

Afstemningen om brexitaftalen skulle oprindeligt have fundet sted i december, men May besluttede at udskyde den, da det stod klart, at aftalen ville blive forkastet.

Hun håbede at få flere forsikringer og justeringer i Bruxelles, men hendes modstandere siger, at hun intet har opnået.

Erklærer aftalen død

Boris Johnson, tidligere udenrigsminister, siger at det er indlysende, hvor dårlig aftalen er for briterne. Han erklærer aftalen for død.

- Vi bør med stadig større entusiasme forberede os på en situation uden en aftale, lød det fra Johnson.

Den historiske afstemning blev fulgt på tv rundt om i landet. Foto: AFP

Labour-lederen Jeremy Corbyn kalder Theresa Mays nederlag det største i parlamentet siden 1920'erne.

På den baggrund kræver Labour-lederen en mistillidsafstemning til Mays regering onsdag. Flere af Mays ministre er dog ikke indstillet på at overdrage magten til Corbyn.

Ifølge talsmænd for den britiske regering vil en debat forud for mistillidsafstemning starte klokken 14 og vare frem til klokken 20 dansk tid.

Ekstra Bladet dækker dramaet.