Theresa May: Kongefamilien bliver væk fra VM i Rusland

- Der vil ikke blive nogen deltagelse fra ministre eller medlemmer af kongehuset til dette års VM, siger Theresa May i det britiske underhus, ifølge BBC.

"There will be no attendance or indeed members of the Royal family at this summer's World Cup in Russia" - Prime Minister Theresa May sayshttps://t.co/NICIjaztob — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14. marts 2018

Udmeldingen kommer som en reaktion på giftangrebet på den russiske dobbeltagent Sergei Skripal og hans datter i sidste uge.

Theresa May forklarer, at hun ikke har noget problem med det russiske folk, og at forhåbningerne om et tæt forhold til Rusland har eksisteret siden afslutningen på den kolde krig. Hun tilføjer, at hun ærgrer sig over Putins handlinger.

- Det er tragisk, at præsident Putin har valgt at handle på denne her måde, siger hun.



I øjeblikket overvejer den danske regering, om sagen skal have konsekvenser for relationen mellem Danmark og Rusland. Det skriver Ritzau.

- Vi tager kontakt med briterne for at finde ud af, hvordan vi kan udvise solidaritet, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.