Theresa May vil genåbne brexitforhandlinger med EU

Storbritanniens premierminister, Theresa May, siger ifølge sin talsmand, at hun vil genåbne forhandlinger med EU om brexitaftalen, skriver Reuters.

EU har hidtil afvist at genåbne den aftale, der tidligere er blevet forhandlet på plads. Men chefforhandler Michel Barnier og flere EU-landes ledere har sagt, at man var klar til at præcisere dele af aftalen, hvis der var behov for det.

En talsmand for kommissionsformand Jean-Claude Juncker siger ifølge Sky News, at Juncker er "permanent tilgængelig og i løbende kontakt" med briterne.

Det britiske underhus skal efter planen tirsdag eftermiddag diskutere ændringsforslag til Theresa Mays brexitplan. Der er lagt op til, at der skal stemmes om ændringsforslagene tirsdag aften.

Mays talsmand siger, at premierministeren i løbet af dagen vil tale med øvrige EU-ledere.