Thulesen Dahl bakker op om omtalt opslag om statsborgerskab

DF-formand Kristian Thulesen Dahl bakker nu op om tidligere MF'er Martin Henriksen, der er kommet i modvind, efter at han kaldte det 'undergravende for tilliden til udlændingesystemet', at en ansat i Udlændingestyrelsen har dobbelt statsborgerskab.

Det sker på det sociale medie Twitter.

- Wow en forargelse, når man forfægter det, der tidligere var det helt normale. At man til en række stillinger i det offentlige kun ønsker danskere, for at deres loyalitet ikke kan betvivles. Vi holder fast og tager forslaget op i FT (Folketinget, red.) efter sommeren!, skriver Kristian Thulesen Dahl i et opslag.

Wow en forargelse når man forfægter det, der tidligere var det helt normale...at man til en række stillinger i det offentlige kun ønsker danskere, for at deres loyalitet ikke kan betvivles...vi holder fast og tager forslaget op i FT efter sommeren! #dkpol https://t.co/7ooY8BX3Rz — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) July 11, 2020

Konkret drejer sagen sig om, at Soma Mayel, der er er jurist og ansat i Udlændingestyrelsen. Hun har både dansk og afghansk statsborgerskab.

Det fik torsdag Martin Henriksen, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, til tasterne.

Her skrev han, at det efter hans opfattelse er 'uholdbart', at der er ansat afghanske eller andre udenlandske statsborgere i Udlændingestyrelsen. Styrelsen behandler sager om statsborgerskab.

Soma Mayel kaldte fredag i TV2-programmet 'Go' Aften Live' Martin Henriksens melding for 'et grotesk angreb på embedsværket'.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har også involveret sig i debatten.

I et opslag på Twitter, der har cirka 1700 likes, kalder ministeren Martin Henriksens opslag for 'komplet vanvittigt'.

Dansk Folkeparti har i forbindelse med sagen foreslået, at der skal være en række statslige job, man ikke kan få, hvis man ikke har dansk statsborgerskab.

I forvejen gælder det for Hjemmeværnet, Forsvaret og forskellige styrelser.

- Der er masser af job, man ikke kan have, hvis man ikke er dansk statsborger, lød det fredag fra næstformand Søren Espersen (DF) til DR.