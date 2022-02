Thulesen Dahl: 'Det er altså dramatisk'

Kristian Thulesen Dahl giver i et Facebook-opslag udtryk for, at det har været en 'trist dag på kontoret', efter det torsdag kom frem, at fire centrale DF'ere stopper

Der bliver skiftet ud i Dansk Folkepartis administrative ledelse, og det har fået forhenværende formand for partiet Kristian Thulesen Dahl til at gå til tasterne på Facebook torsdag aften. Her kalder han de mange exit for 'dramatisk'.

Blandt de centrale administrative medarbejdere, der stopper, er personalechef Jeanie Nørhave, partisekretær Steen Thomsen og tidligere partisekretær Poul Lindholm.

I sit opslag skriver Kristian Thulesen Dahl blandt andet, at det er 'DF's A-kæde', der stopper, og at der 'skal lyde en kæmpe stor og uforbeholden tak for jeres uselviske indsats for DF'.

'100 procent min egen beslutning'

Han afrunder opslaget med at skrive:

'Tak for jer. Tak for den tid, I har hjulpet os. Jeres måde at være på aftjener respekt. Jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden!'

Det bliver Jens Vornøe, der er Dansk Folkepartis nye formand Morten Messerchmidts nære allierede, der overtager posten som partisekretær fra Steen Thomsen. Jens Vornøe er hovedbestyrelsesmedlem i partiet.

Steen Thomsen udtalte tidligere torsdag til Ritzau, at han ikke er blevet fyret, og at hans afgang ikke skyldes uoverensstemmelser med Morten Messerschimdt.

- Det er 100 procent min egen beslutning. Morten har sagt til at begynde med, at han så mig som en del af holdet, sagde han til mediet.