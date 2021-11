Thulesen Dahl har to måneder tilbage som DF-formand

Om to måneder er det slut for Kristian Thulesen Dahl som formand for Dansk Folkeparti.

Det står lørdag klart efter et møde i partiets hovedbestyrelse på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Formandsskiftet skal ske den 23. januar, hvor der bliver afholdt ekstraordinært årsmøde med det formål at vælge en ny formand. Der er frist for opstilling som kandidat den 7. januar. Det har hovedbestyrelsen besluttet.

- Alle har fuldstændigt loyalt fremlagt forskellige modeller for processen. Men det er en enig hovedbestyrelse, der når frem til, at det her er den rigtige måde at gøre det på, siger Kristian Thulesen Dahl på et pressemøde.

Dansk Folkeparti led ved kommunalvalget tirsdag et gevaldigt nederlag, da partiet blev mere end halveret.

Det tog Kristian Thulesen Dahl konsekvensen af dagen efter valget, hvor han inden et gruppemøde meddelte pressen, at han agtede at trække sig på et ekstraordinært årsmøde.

Derfor havde han indkaldt hovedbestyrelsen til møde lørdag, da det er hovedbestyrelsen, som skal indkalde til årsmøde.

Peter Kofod, som er europaparlamentariker og medlem af hovedbestyrelsen, sagde, da han ankom til mødet i Fredericia, at årsmødet burde udsættes, til der er klarhed over retssagen mod Morten Messerschmidt og rigsretssagen mod Inger Støjberg.

De bliver begge set som potentielle kandidater til formandsposten. Endnu har ingen meldt sig om kandidat.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg står overfor sin afslutning, mens ankesagen mod Morten Messerschmidt, som i august blev dømt for dokumentfalsk og svig med EU-midler, først ventes afgjort i februar.

Det vil sige efter det ekstraordinære årsmøde.

Det kan måske forringe Morten Messerschmidts chancer for at blive valgt som formand, at retssagen mod ham fortsat vil være uafklaret.

Om det siger Kristian Thulesen Dahl på pressemødet:

- Det er op til Morten at afgøre, om han vil stille op. Hvis Dansk Folkepartis medlemmer beslutter, at han skal være formand, så vil jeg støtte op om det.

Inger Støjberg, som har forladt Venstre og i dag er løsgænger, har ikke tilkendegivet, hvorvidt hun vil melde sig ind i Dansk Folkeparti og gå efter formandsposten.

Det er heller ikke en tilkendegivelse, som Kristian Thulesen Dahl har fået.

- Men jeg fornemmer på hovedbestyrelsen, at der er fuld opbakning til, at hun fortsætter sit arbejde i Dansk Folkeparti, hvis hun vil, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han vil selv fortsætte som folketingsmedlem efter det ekstraordinære landsmøde i januar, siger han.

- Jeg skal passe mit politiske arbejde. Men hvad min fremtid vil være, er en snak, jeg skal have med den nye formand.

- Når man som jeg har har været formand i en årrække, så er der en risiko for, at jeg kommer til at gå i vejen. Så det er noget, jeg skal diskutere med den nye formand, siger Kristian Thulesen Dahl.