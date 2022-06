Thulesen Dahl: Jeg vil overveje Støjbergs fremstrakte hånd

Kristian Thulesen Dahl siger, han er glad for, at han er velkommen i Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne. Men om han skal være en del af projektet, skal han nu overveje.

Det siger han til Ritzau onsdag, efter at han tidligere på dagen meldte sig ud af Dansk Folkeparti.

- Jeg er glad for, at jeg er velkommen i Ingers (Inger Støjberg, red.) parti. Men om jeg skal være en del af projektet, skal jeg nu overveje.

- Hun er jo kommet godt i gang med projektet. Det under jeg Inger, siger han.

Tulles exit er vildt, selv om det var forventet, mener politisk kommentator Joachim B. Olsen.

Inger Støjberg har onsdag sendt en åben invitation hans vej, hvis han kan se sig selv i hendes parti. Det siger hun onsdag.

Kristian Thulesen Dahl har imidlertid behov for at fordøje den store beslutning, det har været for ham at melde sig ud af det parti, som han i 1995 var med til at stifte.

- Når man træffer så stor en beslutning, skal man give sig tid til at mærke efter om fremtiden.

- Og er det i virkeligheden anledningen til, at jeg skal kigge andre veje end politik? Det skal jeg have tid til at tænke over, lyder det fra den tidligere DF-formand.

Han fortæller, at de to ved flere lejligheder har diskuteret politik, og at også Danmarksdemokraterne har været et emne.

- Men der ligger ikke nogen plan for fremtiden, understreger han.

Kristian Thulesen Dahl regner dog ikke med, at han skal bruge lang tid på at overveje sin fremtid, fortæller han.

Han tilføjer, at det har været en vanskelig beslutning at komme frem til på trods af de interne stridigheder i Dansk Folkeparti.

- Min tro på, at tingene kunne blive bedre i partiet, er slukket, og så handler det om, at vi alle skal komme videre.

En af grundene til at han melder sig ud nu er, at man internt i partiet har snakket grimt til hinanden. Han henviser også til, at flere i partiet begyndte at kalde ham 'tøsedreng' i sidste weekend.

- Men det er jo bare toppen af isbjerget. Alt under overfladen ser man ikke udefra, siger han uden at blive konkret om de interne kamp.