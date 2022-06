Thulesen Dahls bror melder sig ud af DF og overvejer Støjberg

Folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl, der er storebror til eksformand Kristian Thulesen Dahl (DF), melder sig ud af Dansk Folkeparti. Det siger han til TV 2 Fyn.

Jens Henrik Thulesen Dahl er det syvende folketingsmedlem, som forlader partiet, efter at Morten Messerschmidt blev formand i januar.

- Jeg har gennem årene og siden formandsvalget i DF forsøgt at bakke op om den valgte formand og partiet. Jeg er gået aktivt ind i gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen for DF i et forsøg på at skabe en fremtid for partiet og havde håbet på, at vi kunne få fokus tilbage på politikken frem for intern splid.

- Jeg må desværre konstatere, at den interne uro fortsætter. De seneste to til tre år har været præget af interne læk fra møder, interne skænderier og udhængning af hinanden, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV 2 Fyn.

DF har nu kun ni mandater i Folketinget. Dermed har Messerschmidt ikke formået at få ro på partiet, hvilket ellers var den nye formands målsætning.

Folketingsmedlemmerne Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Lise Bech, Hans Kristian Skibby og Marie Krarup har allerede meldt sig ud af DF efter formandsopgøret i januar. De er nu løsgængere i Folketinget.

Messerschmidt vandt formandsopgøret med knap 60 procent af stemmerne ved partiets ekstraordinære årsmøde 23. januar. Efterfølgende har Martin Henriksen, der udfordrede Messerschmidt, også meldt sig ud af DF.

De syv folketingsmedlemmer og Henriksen har alle givet udtryk for, at de smutter grundet utilfredshed med Messerschmidt som formand.

Jens Henrik Thulesen Dahl har siddet i Folketinget for DF siden 2011. Han overvejer nu et skifte til Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne. Samme tanker har flere af de tidligere DF'ere også luftet.

- Jeg ser frem til at kunne få nærmere drøftelser med Inger Støjberg om projektet, så jeg igen kan fokusere på det politiske arbejde og samarbejdet med de øvrige partier om at skabe resultater til gavn for den almindelig dansker, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV 2 Fyn.

Han var blandt andet sundheds- og uddannelsesordfører for DF, inden han meldte sig ud. Tidligere på ugen blev Jens Henrik Thulesen Dahl vraget som DF's spidskandidat fra Assenskredsen til det kommende folketingsvalg.

På Twitter skriver Messerschmidt:

- Vi gider ikke mere uro. Derfor gjorde jeg det i morges på P1 klart, at man som folkevalgt DF'er må gøre op med sig selv, om man vil projektet. Jeg har netop modtaget udmeldelse fra Jens Henrik Thulesen Dahl, som forleden ikke blev genopstillet i sin kreds.