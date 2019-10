Thunberg demonstrerer i USA: - Vi giver aldrig op

'Folket kræver klima-retfærdighed nu'.

Sådan stod der på et stort banner, da Gretha Thunberg onsdag førte an i en klimamarch i South Dakota, USA. Et andet skilt bar en tekst, der nærmest kunne være taget direkte fra Thunbergs egen mund 'Hvis I gjorde jeres job, ville jeg være i skole', stod der.

Det ses på en video fra nyhedsbureauet Reuters.

- Vi står frem lige nu, og vi vil ikke bukke under, fordi vi ved, hvad der er på spil, og vi vil aldrig give op, sagde Gretha Thunberg under demonstrationen.

Thunberg demonstrerede sammen med tusindvis af andre, der mandag gik på gaderne verden over for at kræve øjeblikkelig handling for at reducere CO2-emissioner og afværge en klima-katastrofe.

Protesterne er den seneste fase i en global kampagne for hårdere og hurtigere skridt mod klimaforandringer. Kampagnen er koordineret af Extinction Rebellion, der for alvor fangede folks opmærksomhed i april, da de skabte trafikale udfordringer i 11 dage i træk i London.

Teenageren Gretha Thunberg har længe været en frontfigur for kampen mod klimaforandringer, og hun fik særligt meget medieopmærksomhed for sin vrede tale ved FN klimatopmødet sidste måned.

Den tale kan du se her:

Gretha Thunberg holdt en meget vred tale. Video: AP