Ti-dobling: Her er regeringens plan

Vindmøller og solceller skal om otte år producere fire gange så meget strøm, som de gør i dag. I hvert fald hvis det står til regeringen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Det skriver DR, der har fået et indblik i regerings reformudspil, Danmark kan mere II, som bliver præsenteret tirsdag.

Danmark skal i 2030 have reduceret sin energiudledning med 70 procent i forhold til 1990.

Derfor har Danmark travlt, fortæller Dan Jørgensen.

- Det vil sige, at det skal skal gå rigtigt stærkt, og der må man bare konstatere, at det, der er billigt, hurtigt og grønt, er at lave vind på land og sol på land, siger han.

Ministeren forslår, at man skal tidoble strømmen fra solceller og fordoble strømmen fra vindmøller.

Det vil samlet set give en firedobling, siger han. Og det er realistisk i forhold til plads til solcelle- og vindmølleparker, lyder det.

Dan Jørgensen anerkender, at der måske vil komme modstand mod flere solceller og vindmøller, når de skal placeres i landskabet.

Men siger samtidig, at mange danskere godt kan se nødvendigheden i at blive uafhængig af russisk gas og sikre en hurtig grøn omstilling.

Direktør i erhvervsorganisationen Green Power Denmark, Jan Hylleberg, kalder ifølge DR udspillet 'stort' og 'flot'.

Han mener, at det er realistisk, men at 'hele værktøjskassen skal i brug'. Det betyder blandt andet, at elnettet skal udbygges, så det bliver nemmere at lave nye sol- og vindprojekter på land.

Det er Dan Jørgensen enig i.

Klimaministeren siger, at man skal i tæt dialog med kommunerne for at finde ud af, hvad der holder udviklingen tilbage.

Og det vil nok betyde, at man skal kigge på de nuværende regler og gøre dem 'nemmere og mere smidige'.

Både Dan Jørgensen og Jan Hylleberg mener, at omstillingen kan blive en god forretning for Danmark.

Noget af den grønne strøm kan nemlig hjælpe Tyskland med sin grønne omstilling, lyder det.