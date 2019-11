Tidligere Alternativet-topfigur har meldt sig ud af partiet

Alternativets tidligere gruppeforperson og politiske ordfører Carolina Magdalene Maier er ikke længere medlem af partiet.

Det fortæller hun torsdag i Berlingske-podcasten Cordua & Steno, skriver berlingske.dk.

Ifølge mediet skete udmeldelsen for noget tid siden.

- Jeg var ude at vandre en hel måned i september, hvor jeg skulle gøre op med mig selv, hvad jeg skulle med mit fremtidige arbejdsliv, og for mig var det vigtigt at sige farvel til den del af mit liv, der har været politisk aktivt, siger Carolina Magdalene Maier i programmet.

Hun begrunder blandt andet sit valg med, at hun har brug for at stå mere frit i forhold til sin civile karriere.

Carolina Magdalene Maier meldte for en uge siden ud, at hun 1. december begynder som sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

- Når man har siddet i Folketinget for et parti og også været både politisk ordfører og gruppeformand, kan man sige, at det med at fortsætte med at være medlem af det parti kan betyde, at der stadigvæk klistrer det her mærkat, at jeg udtaler mig på vegne af Alternativet.

- Det er der mange, der tror. Men det er vigtigt for mig at sige, at det gør jeg ikke mere, siger Carolina Magdalene Maier.

Hun mistede sin plads i Folketinget ved valget 5. juni, da Alternativet mistede det ene af partiets to mandater i Københavns Storkreds.

Partiet gik meget tilbage ved valget, hvor Alternativet opnåede fem mandater. Det var fire færre mandater, end da partiet kom i Folketinget i første forsøg ved valget i 2015.

Carolina Magdalene Maier udtrykte efter valgnederlaget kritik af blandt andre partiets politiske leder, Uffe Elbæk, som mistede mange personlige stemmer ved folketingsvalget i år i forhold til valget i 2015.

Det var stærkt medvirkende til, at Carolina Magdalene Maier trods fremgang i sine personlige stemmetal ikke blev genvalgt.