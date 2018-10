Tidligere centralbankchef frygter USA med fåmandsvælde

Den tidligere centralbankchef Paul Volcker frygter, at USA er ved at blive et rigmandsvælde, hvor der bliver stadigt større kløfter i samfundet.

I et interview med The New York Times siger Volcker, at han frygter polarisering. Han siger, at respekt for myndigheder, for højesteret og præsident svinder væk.

Volcker blev særlig kendt for sin indsats for at få bugt med inflationen, som hærgede den amerikanske økonomi i 70'erne. Han var centralbankchef i årene fra 1979 til 1987 under præsidenterne Jimmy Carter og Ronald Reagan.

Volcker, som i dag er 91 år, er stærkt bekymret for udviklingen i USA.

– Vi er i et helvedes rod i alle retninger, siger han i interviewet.

Han udtrykker frygt for, at USA er ved at blive et plutokrati, hvor et lille mindretal bestående af de rigeste har magten.

- Vi ser en polarisering mellem - og tilmed også internt i - de politiske partier. Dette går hånd i hånd med en stadigt større indflydelse til få rige, hvilket lammer centrale elementer i den offentlige beslutningsproces skriver Volcker i forordet til sin nye bog "Keeping at it".

- Vi har et stort antal enormt rige mennesker, som har overbevist sig selv om, at de er rige, fordi de er smarte og konstruktive. Og de bryder sig ikke om myndighederne, og de kan ikke lide at betale skat, siger han.

I sin bog pointerer den tidligere centralbankchef, at "ingen kraft på jorden" i længden kan modstå "tusindvis af individer og hundredvis af millioner dollar i sumpen i Washington, der har som mål at påvirke lovgivning og valgprocessen".

- Respekten for myndighederne, respekten for højesteret, respekten for præsidenten – alt er borte. Til og med respekten for centralbanken, siger han.

Volcker udtrykker frygt for, at "klog budgetlægning" er i forfald, og han peger på voksende mistillid blandt det ledende politikere.

- Præsident Donald Trump har kunnet kapitalisere på denne frygt, fordi han tog fat i nogle af de problemer, som eliten havde ignoreret, siger Volcker.