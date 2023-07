Tidligere efterretningschef: Putin er snart færdig

Spionen har tidligere haft ansvaret for MI6's afdeling i Rusland. Han forventer Putins snarlige fald

Han har siddet tungt på magten i Rusland i 23 år.

Men magten er for alvor ved at smuldre mellem hænderne på præsident Vladimir Putin.

En mislykket krigsindsats i Ukraine og senest borgerkrigslignende tilstande på egen jord har slået alvorlige revner i toppen af styret i Kreml, mener britisk eks-spion.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Putin har nu følt sig nødsaget til at takke russerne to dage i streg. Mandag var det civilsamfundet - og sågar Wagner-soldaterne - der fik en tv-transmitteret tak fra præsidenten. I dag, onsdag, hærens soldater Putin takkede de russiske soldater efter Wagner-gruppens kupforsøg.

Vesten skal være klar

Den britiske tidligere efterretningschef Christopher Steele siger således til avisen Sky News, at Putins regime lakker mod enden.

- Vesten må forberede sig på afslutningen af Putin-æraen, lyder det fra Steele, som foudsiger, at det allerede kan være slut med Putin næste år.

Steele stod i spidsen for den russiske afdeling af den britiske efterretningstjeneste MI6 mellem 2006 og 2009. Han forudser flere veje til Putins afgang.

Annonce:

Det har længe floreret rygter om en skrantende helbred hos Ruslands 70-årige præsident.

- Meget pålidelige kilder fortæller os, at han har været syg i længere tid, lyder det blandt andet opsigtsvækkende fra Steele.

Tidligere i år blev ligeledes lækket dokumenter i New York Times, som viser, at Putin angiveligt har modtaget kemoterapi som behandling for kræft.

De oplysninger er dog ikke bekræftet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jevgenij Prigozjin, der ejer det private militære firma Wagner-gruppen, er blevet en hovedpine for sin tidligere ven Putin. Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Wagner-problem

Derudover mener Steele, at Putin for alvor står svækket efter Wagner-gruppens oprør tidligere på sommeren.

Han fremhæver, at det kan give andre blod på tanden til at tage kampen op mod den enerådige russiske hersker.

Der er formentlig mange i den russiske elite, der har lyst til at skaffe Ruslands præsident af vejen. Se de ni punkter, der truer Putin her.