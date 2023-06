Tidligere førsteminister anholdt i skandalesag

En skandale har ramt skotsk politik.

Det toneangivende Skotlands Nationalparti (SNP) er nemlig i politiets søgelys for at misbruge penge, som var indsamlet til kampen for Skotlands selvstændighed.

Senest er partiets mangeårige leder og tidligere førsteminister i Skotland Nicola Sturgeon blevet anholdt i sagen.

Operation Branchform

Ifølge blandt andre britiske Sky News bliver den tidligere førsteminister i skrivende stund afhørt af politiet i Operation Branchform, som blev indledt tilbage i 2021.

'En 52-årig kvinde er i dag, søndag 11. juni, 2023, blevet anholdt som mistænkt i forbindelse med den igangværende efterforskning af finansieringen og økonomien i Skotlands Nationalparti.

Politiet bekræfter ligeledes i et opfølgende tweet søndag eftermiddag, at Sturgeon er blevet anholdt.

Annonce:

Helt konkret beskyldes partiet for at have brugt 600.000 pund - godt 5,2 millioner kroner - på alt andet end det formål, som pengene var samlet ind til.

Nicola Sturgeons ægtemand, SNP's tidligere administrerende direktør Peter Murrell, er tidligere også blevet anholdt i sagen, ligesom andre prominente medlemmer af partiet er anholdt og udspurgt af politiet.

Skotsk politi har blandt andet beslaglagt en luksusautocamper, som er blevet fundet ved Peter Murrells mor, og som angiveligt skulle være købt for midler, som er indsamlet af tilhængere til uafhængighedskampen.

Både Sturgeons bolig og partikontoret er ligeledes blevet ransaget som en del af efterforskningen.

Trådte tilbage

Den 52-årige Sturgeon har været førsteminister siden november 2014, hvor hun overtog posten efter Alex Salmond, efter at partiet havde tabt en folkeafstemning om skotsk uafhængighed.

Hun trådte tilbage fra posten 15. februar i år.

Det var i 2014, hvor et flertal på 55 procent mod 45 procent sagde ja til fortsat at være en del af Storbritannien. Det er i dag en ny situation efter brexit.

Sturgeon har været medlem af det skotske parlament siden 1999 og af den skotske regering siden 2007. Hun var sundhedsminister i perioden 2007-2012 og erhvervsminister fra 2012 til 2014.