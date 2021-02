Tidligere folketingsmedlem skifter parti

Tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, Laura Lindahl, har nu i stedet meldt sig ind i Det Konservative Folketparti.

Her ønsker hun at stille op som kandidat til det kommende kommunalvalg på Frederiksberg.

Det oplyser hun selv i et opslag på Facebook.

Nye perspektiver

I opslaget forklarer hun, at det handler om et ændret perspektiv på livet, siden hun fik børn.

'Jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Liberal Alliance for 7 år siden. Siden er jeg blevet gift og mor til to børn, hvilket utvivlsomt sat nye perspektiver på den politik, jeg ønsker at kæmpe for.'

'Da jeg sad til budgetforhandlinger tilbage i efteråret og kunne mærke, at jeg brændte mere for at få flere pædagoger i daginstitutionerne end for at sænke skatten, da vidste jeg, at jeg hører hjemme hos de konservative og ikke længere i Liberal Alliance,' skriver hun i opslaget.

Farvel til LA

Det er 12 år siden, Laura Lindahl meldte sig ind i Liberal Alliance. Siden har hun siddet i Folketinget for partiet i fire år under Lars Løkke Rasmussens regering.

I opslaget sender hun en særlig tak til sin tidligere partiformand Anders Samuelsen, ligesom hun retter en tak til rigmanden Lars Seier.

'Det er et farvel til partiet som medlem, men det er forhåbentlig ikke farvel til de fantastiske mennesker, jeg har lært at kende gennem årene,' skriver hun blandt andet.

Ifølge Laura Lindahl var hendes farmor valgt til byrådet i Køge for Det Konservative Folkeparti i 'mange år'.