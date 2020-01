Tidligere forsvarsminister om Polens atombombe-planer: Uhyggeligt!

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at landene bag Warszawapagten under Den Kolde Krig havde planer om at forvandle Danmark til et atombombe-krater for siden at lade landet blive indtaget af polske soldater.

Det viser dokumenter fra den polske efterretningstjeneste, som er blevet gjort tilgængelige af arkivet Institut for National Erindring (IPN) i Warszawa, og som Ekstra Bladet har kulegravet.

Den nu 81-årige Bogdan W., der var en af Polens vigtigste spioner i Danmark fra begyndelsen af 1960'erne og ca. 20 år frem, var udset til at spille en nøglerolle i forbindelse med angrebet.

Ekstra Bladet har tidligere dokumenteret, hvordan Bogdan W., der gik under dæknavnet Bret, i årevis leverede blandt andet håndtegnede kort over dansk infrastruktur til hjemlandet.

Af krigsplanerne fundet i det polske arkiv fremgår det udførligt, hvordan Danmark skulle indtages af polske styrker, hvis Tredje Verdenskrig brød ud.

Konkrete krigsplaner

Den oplysning kommer ikke bag på Hans Engell, der var forsvarsminister fra 1982-87, og som derfor har fulgt Ekstra Bladets afsløringer nøje.

- Hvis Waszawapagten havde sat ind med et angreb mod Danmark, var Polen tiltænkt en ret central rolle, forklarer han.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det så ud i 60'erne, men i 80'erne havde vi et ganske godt billede af, hvordan polakkerne og DDR-folkene opererede.

Af de tidligere hemmeligstemplede dokumenter fremgår også præcis, hvilke byer og forbindelsespunkter, der skulle bombes med a-våben.

- Det var jo Den Kolde Krig. Både hos Warszawapagten og hos Nato var der meget konkrete planer om, hvad der skulle ske, hvis krigen brød ud. Heldigvis skete det jo ikke. Men dét, at atomvåben var med i Warszawapagtens strategiske planlægning var ganske velkendt – selvom det da er uhyggeligt, slår han fast.

Samme holdning går igen hos SF's tidligere partileder Holger K. Nielsen.

- Vi havde jo i 80'erne i ganske godt billede af, hvordan DDR og polakkerne opererede. Vi vidste ret præcis hvilke enheder, der var udpeget til at udføre et angreb, hvis Waszawapagten havde sat ind med et angreb mod Danmark, forklarer han.

Han er ikke desto mindre overrasket over, at Bogdan W. er 'smuttet igennem nettet', som han siger.

- Der er ingen tvivl om, at det er forkasteligt, hvad han gjorde. Det er lidt underligt, at man ikke har fundet ham før, når der har været både en stor koldkrigsundersøgelse og en PET-undersøgelse af spioner, konstaterer han.

Så det er underligt, at det er Ekstra Bladet, der skal finde ham?

- Ja, det synes jeg måske nok, det er. Jeg kan forstå, at man har fundet det i de historiske polske arkiver (Institut for National Erindring i Warszawa, red.). Jeg ved ikke, om de danske historikere, der lavede koldkrigsundersøgelsen, ikke har haft adgang til det.

Bogdan W. afviser over for Ekstra Bladet, at han var spion, selvom talrige papirer i de polske arkiver danner et meget tydeligt billede af hans aktiviteter i næsten 20 år som topspion for Polen.