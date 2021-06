Tidligere Fredericia-borgmester sælger skandalegrund

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Et halvt år efter Ekstra Bladet afslørede, at den nu detroniserede bykonge Jacob Bjerregaard havde købt en byggegrund i Fredericia foran det lokale ægtepar Tina og Palle Cortzen, har han solgt huset, som han byggede på grunden.

Det afslører de officielle registre.

I 2016 købte han den populære grund til 1.065.000 kroner, og siden fik han bygget et koncepthus på grunden. Men 25. juni blev huset og grunden solgt videre for fem millioner kroner, fremgår det af Tingbogen.

Skandalebureau

Jacob Bjerregaard var borgmester for Socialdemokraterne i Fredericia Kommune fra 2014 til 2021.

Men i december 2020 meddelte han, at han droppede posten som borgmester til fordel for en direktørstilling i det skandaleombruste kommunikationsbureau Advice.

Bureauet har været en del i stormvejr under coronaepidemien, hvor Sundhedsstyrelsen har brugt 4,9 millioner kroner på kommunikation fra bureauet. Blandt andet lavede det to små videoer med styrelsens direktør Søren Brostrøm til en pris på i alt 135.500 kroner. Desuden var Advice involveret i Falck-skandalen, hvor selskabet havde været involveret i en kampagne mod konkurrenten Bios.

Droppede direktørstilling

Men da Ekstra Bladet dagen efter offentliggørelsen af Jacob Bjerregaards nye job kunne afsløre, hvordan han havde fået luksusgrunden foran ægteparret, blev direktørstillingen droppet.

Siden fulgte adskillige Ekstra Bladet-afsløringer, der mundede ud i en advokatundersøgelse, der viste, at Jacob Bjerregaard og kommunens nu tidligere kommunaldirektør kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe havde haft et forhold, der bør undersøges af politiet, fordi der er mistanke om inhabilitet.

Få et overblik over borgmester-skandalen i Fredericia her

Bortvist

Ekstra Bladet kunne siden vise en video optaget på dansegulvet, og som viser en 'kinddans', hvor borgmesterens hånd til nummeret 'Time of my Life' fra filmen 'Dirty Dancing' aer kommunaldirektøren på ryggen, mens hendes højre hånd kryber ind under borgmesterens blazer.

Efterfølgende blev kommunaldirektøren bortvist fra sit job, men siden har fagforeningen DJØF indgivet et klageskrift om uberettiget bortvisning på vegne af Annemarie Schou Zacho-Broe.

Politiet efterforsker stadig sagen, men siden sagen startede har Jacob Bjerregaard fået en direktørstilling i Grace Public Affairs.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jacob Bjerregaard via telefon og sms.