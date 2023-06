Tidligere justitsminister: Trump er færdig hvis det halve er sandt

USA's tidligere præsident Donald Trump står over for 37 anklagepunkter i en sag om håndtering af fortrolige dokumenter. Billeder viser en lang række kasser opbevaret forskellige steder i Trumps hjem i Florida, heriblandt balsal og et badeværelse

William Barr, der var tidligere præsident Donald Trumps justitsminister, forsvarer søndag den særlige anklager, der har rejst 37 anklager mod Trump for blandt andet brud på spionageloven ved at opbevare hundredvis af hemmeligstemplede papirer.

Til Fox News siger Barr, at hvis bare det halve bevises i retten, 'så er han færdig'.

Ud af de 37 tiltaler, som den særlige anklager, Jack Smith, har rejst, handler de 31 af dem om de tophemmelige dokumenter, som Trump tog med sig, da han i januar 2021 forlod Det Hvide Hus efter at have tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden.

- Jeg var chokeret over graden af, hvor følsomme disse dokumenter er, og hvor mange der var, siger Barr.

- Og jeg mener om anklagepunkterne, der relateret til spionageloven - at han med fuldt overlæg beholdt disse dokumenter - er solide anklagepunkter.

- Hvis bare halvdelen af dem er sande, så er han færdig, siger han.

Annonce:

- Det er et meget detaljeret anklageskrift, og det er meget, meget fældende.

Barr var Trumps justitsminister fra februar 2019 til december 2020.

Han kalder Trumps påstand om, at det er en heksejagt, der er i gang mod ham, for 'latterlig'.

Barrs udtalelser er meget opsigtsvækkende. De kommer på et tidspunkt, hvor næsten alle fremtrædende republikanere har afholdt sig fra at kritisere Trump, efter anklageskriftet blev kendt fredag.

Tværtom har de beskyldt justitsministeriet og Biden for at rejse anklager, der er politisk motiverede.

Trump er i alle målinger klar favorit til at blive republikanernes præsidentkandidat ved valget næste år.

Han skal tirsdag møde op ved en føderal domstol i Miami i hans hjemstat Florida.

Her vil han formelt blive præsenteret for anklagerne. Ud over at fjerne tophemmelige dokumenter er han tiltalt for at forhindre rettens gang, for at fremsætte falske påstande, sammensværgelse og hemmeligholdelse.

Annonce:

Han forsøgte, fremgår det, gentagne gange at lyve om, at han havde gemt et stort antal kasser med hemmelige papirer i sit hjem i Mar-a-Largo. Forbundspolitiet FBI valgte til sidst at gennemføre en uanmeldt razzia. Her fandt man de papirer, som Trump ifølge Barr klokkeklart ingen ret havde til at være i besiddelse af.

Blandt de tophemmelige dokumenter skal være meget centrale papirer om USAs udenrigspolitik og forsvar.

Justitsminister Merrick Garland udpegede i november sidste år Jack Smith som særlig anklager - på engelsk 'special counsel' - til at gå ind i to sager: Om Trumps rolle ved hans tilhængeres stormløb på USA's kongres 6. januar 2021. For det andet Trumps ageren i forhold til de regeringspapirer, han tog med sig ved sin afgang som præsident.