Tidligere PET-chef: Muhammed-annoncer er barnagtig provokation

Om en lille uge håber Nye Borgerlige at kunne bringe annoncer i flere danske aviser med Muhammed-tegninger.

Lykkes partiet og formand Pernille Vermund med det, er der dog en risiko for, at det udfordrer danskernes sikkerhed.

Det vurderer Hans Jørgen Bonnichsen, som er tidligere operativ chef i PET, hvor han blandt andet arbejdede under Muhammed-krisen i 2006.

Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har allerede takket nej. Men Berlingske og Weekendavisen vil gøre det.

- Jeg synes, at det er en tåbelig, fantasiløs og barnagtig provokation, hvor man leger med alle andres sikkerhed, samtidig med at man selv sidder i sit elfenbenstårn, og hvor Vermund og hendes partifæller vil være beskyttet af PET mod selv den mindste trussel, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Ønsket fra Nye Borgerlige om at bringe annoncer med tegninger af profeten Muhammed sker for at vise sympati med den franske skolelærer Samuel Paty.

Han fik for nogle uger siden skåret halsen over efter at have vist Muhammed-tegninger for sine elever.

Mandag vil Nye Borgerlige tage kontakt til de største aviser herhjemme for at præsentere den annonce, som partiet ønsker at bringe.

Herefter sigter man efter at kunne få annoncerne bragt fredag og lørdag. Det fortæller partiformand Pernille Vermund.

- Mit ønske med de her annoncer er at vise franskmændene, at vi står skulder ved skulder med dem i kampen for ytringsfriheden.

- Og mit håb er, at vi kan bringe de her annoncer, og at det kan foregå ufarligt.

- Der vil højst sandsynligt være debat om det. Men jeg håber, at vi kan holde debatten på et demokratisk niveau, og at man kan vise franskmændene, at det betaler sig at kæmpe for ytringsfriheden, siger Pernille Vermund.

Hun bemærker, at hun ikke skråsikkert kan sige, at det er ufarligt at bringe annoncer med tegningerne, men at hun kun kan håbe, at det ikke får nogen farlige konsekvenser.

- Jeg håber, at de mennesker, der bor i Danmark og bekender sig til islam, er så fornuftige, at de godt kan forstå, at det her kan man være kritisk over for, men at det ikke er noget, man møder med hverken vold, terror eller trusler, siger Pernille Vermund.

Blandt de større danske aviser har Jyllands-Posten allerede afvist at ville bringe Nye Borgerliges annoncer. Det skyldes, at avisen gentagne gange har oplevet at blive angrebet for i 2005 at have bragt flere Muhammed-tegninger.

Også Ekstra Bladet har afvist at ville bringe annoncer med tegningerne.

Til gengæld siger Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, at Weekendavisen vil bringe en Muhammed-annonce, som Nye Borgerlige sender til avisen.

- Hvis den bliver sendt til os, og vi bliver bedt om at indrykke den som en annonce, så gør vi det, siger Krasnik søndag i 'Ordet Fanger' på P1.