Tidligere premierminister Renzi danner nyt parti i Italien

Den tidligere italienske premierminister Matteo Renzi forlader Det Demokratiske Parti (PD) i Italien og vil i stedet danne sit eget parti.

Det oplyser Renzi i et opslag på Facebook.

Renzis afsked kommer, under to uger efter at en ny koalitionsregering bestående af PD og Femstjernebevægelsen blev indsat i Italien.

- Jeg har besluttet mig for at forlade PD og sammen med andre bygge noget nyt op for at lave politik på en anderledes måde, lyder det.

Renzi fik ikke nogen ministerrolle i den nye italienske regering.

Men han hjalp til med at holde den tidligere indenrigsminister og vicepremierminister Matteo Salvini fra partiet Lega fra magten.

- Sejren i parlamentet over populismen og Salvini var vigtig for at redde Italien. Men det er ikke nok, skriver Renzi.

Han understreger, at han fortsat vil støtte Italiens nye koalitionsregering.

Renzi var premierminister i Italien fra 2014 til 2016.

Ifølge den italienske avis Corriere della Sera vil mellem 18 og 20 parlamentsmedlemmer tilslutte sig Renzis nye projekt.

PD's leder, Nicola Zingaretti, kalder Renzis beslutning for "en fejl".

Han ser dog samtidig fremad.

- Vi er kede af det. Men nu skal vi tænke på italienernes fremtid, arbejde, miljø, forretninger, uddannelser og investeringer. Der er brug for en ny plan for at genopbygge håbet om en god regering og et nyt PD, siger Zingaretti.

Renzi siger, at han vil bruge den kommende tid på at bekæmpe Salvini.

- Jeg vil bekæmpe Salvini - ikke Nicola Zingaretti. Den skadelige populisme, som han (Salvini, red.) repræsenterer, er ikke besejret endnu, siger Renzi.

Den tidligere regeringskoalition bestod af Femstjernebevægelsen og Lega under ledelse af Matteo Salvini.

Den brød sammen i august, da Salvini ønskede et valg.

Salvini trak sig ud af koalitionen i forventning om at blive politisk styrket ved et hurtigt valg, da hans parti stod til markant fremgang.

Men hans manøvre slog fejl. I stedet endte det med en koalitionsregering med de tidligere politiske modstandere PD og Femstjernebevægelsen.