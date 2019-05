Tidligere sovjetisk dissident er Letlands nye præsident

Den 63-årige tidligere dommer Egils Levits er onsdag blevet valgt som ny præsident i det baltiske land Letland.

Levits fik opbakning fra 61 af landets 100 parlamentsmedlemmer.

Der kræves 51 stemmer for at sikre sig den lettiske præsidentpost, der hovedsageligt er et ceremonielt embede.

Levits har tidligere været dommer ved EU-Domstolen.

Han blev født i Letlands hovedstad, Riga, i 1955, hvor Letland var besat af Sovjetunionen. Hans forældre var jøder, og i 1972 flygtede de fra Sovjetunionen, hvor efterretningstjenesten KGB anså familien som værende en trussel mod det kommunistiske styre.

Levits var en blandt tre nominerede til præsidentposten. Han var udpeget af den siddende regeringskoalition og på forhånd favorit til at tage over efter den nuværende præsident, Raimonds Vejonis, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den nye præsident er valgt for en periode på fire år. Han begynder 8. juli.

Præsidenten varetager primært ceremonielle opgaver, men kan også fremsætte lovforslag og nominere nye premierministerkandidater.

Præsidenten vælges altid af parlamentet.