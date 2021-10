Tidligere spionchef: Han er psykopat

Saad Aljabri var nummer to i den saudiske efterretningstjeneste. Nu beskylder han sin tidligere chef kronprins Mohammed bin Salman for at planlægge flere opsigtvækkende mordforsøg

Den magtfulde kronprins i Saudi-Arabien er kendt som en kontroversiel skikkelse.

Men for en tidligere spionchef i det saudiske regime er 36-årige Mohammed bin Salman decideret farlig for verdenssamfundet.

I et nyligt interview med det anerkendte amerikanske medie 60 Minutes fortæller Saad Aljabri således, hvordan bin Salman blandt andet plottede mod landets tidligere regent Kong Abdullah, som han ville dræbe med en ring fra Rusland.

Slår alarm

Sådan lyder en af de mest opsigtsvækkende anklager mod Mohammed bin Salman fra Saudi-Arabiens tidligere næstkommanderende i efterretningstjenesten.

'Jeg vil myrde kong Abdullah. Jeg får en giftring fra Rusland. Det er nok for mig bare at give ham hånden, så er han færdig', skulle bin Salman angiveligt have fortalt Saad Aljabri.

Nu vælger den 62-årige tidligere spionchef at stå frem med sin historie, fordi han er desperat, lyder det i 60 Minutes:

- Jeg er her for at slå alarm over en psykopat. En morder i Mellemøsten med uendelige ressourcer, som udgør en trussel mod sit folk, mod USA og mod planeten, advarer Aljabri.

Saad Aljabri står anklaget for svindel med offentlige midler for flere milliarder kroner i Saudi-Arabien, hvilket han selv nægter sig skyldig i.

I 2020 sagsøgte Saad Aljabri den saudiske kronprins for at ville finde, bortføre og dræbe ham på både amerikansk og canadisk grund. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Khashoggi-drabet

Han flygtede til Canada i 2017, hvor kronprinsen, som i dag regerer Saudi-Arabien enerådigt, forsøgte at slå ham ihjel, forklarer han i interviewet.

Det skete blot to uger efter mordet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi på ambassaden i Istanbul i oktober 2018, hævder Saad Aljabri.

- Jeg forventer at blive dræbt en dag, fordi (bin Salman, red.) ikke vil hvile, før han ser mig død, siger Aljabri.

Kronprins Mohammed bin Salman menes af mange at have beordret drabet på den regeringskritiske Washington Post-journalist.

I 2020 sagsøgte Khashoggis kone kronprinsen for mordet på hendes mand.

Reddede USA fra terror

Den tidligere CIA-direktør Michael Morell optræder også i 60 Minutes, hvor han kalder Aljabri for en person, 'der elsker sit land.'

Derefter fortæller Morell også, at den tidligere spionchef har reddet USA fra at blive ramt af et terrorangreb fra al-Qaeda:

- Dr. Saad reddede absolut amerikanske liv. Han reddede saudiske liv - mange af dem - og han reddede amerikanske liv. I 2010 gemte al-Qaeda bomber i to stationære printere. De var i luften som last på vej til USA ombord på to fly måske beregnet til at eksplodere over amerikanske byer.

- Men takket være efterretninger videregivet af Saad Aljabri, blev bomberne opsnappet under mellemlandinger, siger Morell.

Mohammed bin Salman købte tidligere i oktober den engelske fodboldklub Newcastle, hvilket har fået blandede reaktioner.