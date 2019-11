Tidligere statsminister raser mod Danmark: Det er livsfarligt

Sveriges statsminister fra 2006-2014 revser danskernes mentalitet efter indførslen af grænsekontrol mellem de to lande.

- Det er den slags 'os mod dem'-tankegang, der styrer hele verden i øjeblikket. Det er livsfarligt og vil kun skabe nye krige, siger Fredrik Reinfeldt ifølge nyheteridag.se.

Fredrik Reinfeldt röt igår ifrån mot Danmarks gränskontroller mot Sverige och menar att den typen av inställning som Danmark har, med bristande tillit och vilja att kontrollera vilka som kommer in i landet, kommer "skapa nya krig".



Den tidligere partileder, for det liberal-konservative svenske parti Moderaterne, leverede sin svada på et seminar i Göteborg i sidste uge. Han mener, at danskerne mangler tillid, og at manglende tillid kan ende med at blive farligt.

- Jeg så i fjernsynet i går, at danskerne er stolte, for endelig skal de kontrollere alle svenskere. Det er næsten som om, vi kollektivt er blevet vanvittige i Sverige og derfor ikke må slippes ind i Danmark. For så bliver Danmark smittet, siger Fredrik Reinfeldt.

Den danske justitsminister Nick Hækkerup har forklaret, at indførslen af grænsekontrollen med, at man vil komme eksplosioner og skyderier til livs. I august blev to svenske statsborgere anholdt for at have sprængt facaden på Skattestyrelsens bygning i Nordhavn i luften.

- Vi vil ikke finde os i, at kriminelle bander placerer bomber eller skyder på gaden, sagde justitsministeren ved indførslen af grænsekontrollen i oktober.

Danmark har indført grænsekontrol på færgeovergangene ved Rønne, Grenå, Helsingør og Frederikshavn samt på Øresundsforbindelsen.