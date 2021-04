Tidligere svensk statsminister kritiseres for besættelsestweet

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt er kommet under kritik for et tweet om tyskernes besættelse af Danmark og Norge 9. april 1940. Det skriver Jyllands-Posten.

- Sveriges forsvarsstyrke var ikke optimal, men stadig stærkere end Norges og især Danmarks. Havde Hitler besluttet sig for at invadere Sverige, ville der have været kamp, skriver Carl Bildt i sit tweet.

Fredag var det 81 år siden, at besættelsen af Norge og Danmark fandt sted.

Bildts påstand om, at Sveriges forsvarsstyrker havde kæmpet hårdere imod Hitlers soldater end Danmark og Norge møder kritik på nettet.

I flere hundrede kommentarer til tweetet kritiserer og udfordrer brugerne Carl Bildts påstand.

- Den tidligere svenske statsminister kommer her med ugens dummeste tweet. Sverige lod tyske soldater rejse gennem landet, så de kunne angribe Nordnorge i 1940. Pinligt, skriver den forhenværende norske fodboldlandsholdspiller Jan Aage Fjortoft.

Han er blot er en af de 1600 twitterbrugere, der fredag aften har kommenteret Carls Bildts tweet.

Til den norske avis VG siger næstformanden for højrepartiet Fremskrittspartiet (Frp), Sylvi Listhaug, at hvis alle lande havde gjort som Sverige, havde Hitler vundet.

- Det er meget dumdristigt af en tidligere svensk udenrigsminister at komme med denne type udtalelse, når vi ved, hvilken rolle Sverige havde under krigen, mens både Danmark og Norge var invaderet af tyskerne, siger Sylvi Listhaugog tilføjer:

- Mens vi var besat, tillod Sverige tyskerne at fragte både våben og soldater gennem landet under krigen.

Carl Bildt var Sveriges statsminister fra 1991 til 1994. Siden var han svensk udenrigsminister fra 2006 til 2014. Carl Bildt har siden både været FN- og EU-observatør. Han sidder i dag i bestyrelsen for den europæiske tænketank EFCR.