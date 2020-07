Tidligere Trump-advokat afviser husarrest og må retur i fængsel

USA' præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen er torsdag lokal tid blevet sendt tilbage i fængsel for at afsone sin dom.

Det skyldes, at han ikke har villet indvillige i betingelserne for sin husarrest.

Cohen blev i 2018 dømt til tre års fængsel efter at have tilstået skattesvindel, at have løjet for Kongressen, og at han under valgkampen i 2016 betalte penge til to kvinder for at tie om deres påståede affærer med Trump.

Han fik 21. maj lov til at forlade fængslet for at forhindre spredning af coronavirus.

Torsdag skulle han efter planen have indgået en aftale om betingelserne for sin husarrest.

Men det ville han ikke.

- I dag har Michael Cohen afvist betingelserne for sin husarrest, og som et resultat heraf er han sendt tilbage i et føderalt fængsel, siger en talsmand for det amerikanske fængselsvæsen.

Meldingen kommer, en uge efter at tabloidmediet New York Post offentliggjorde billeder af Cohen, mens han nød et måltid på en restaurant på Manhattan i midten af New York City.

Lanny Davis, som er en af Cohens venner og juridiske rådgivere, spekulerer imidlertid i, at Cohen må tilbage i fængsel af en anden grund.

Davis mener, at fængslingen skyldes, at Cohen planlægger at udgive en bog om Trump i de kommende måneder.

Han siger, at Cohen først afviste betingelserne for husarresten, da han ikke måtte tale med pressen eller offentliggøre sine erindringer.

Men herefter ombestemte Cohen sig ifølge Davis, da han blev truet med at skulle tilbage i fængsel.

Alligevel valgte myndighederne at sende ham tilbage i fængsel.

Michael Cohen, der tidligere blev anset som Trumps højre hånd, er faldet i unåde hos præsidenten.

Trump kaldte blandt andet Cohen for en 'rotte', fordi han valgte at samarbejde med anklagemyndigheden.

Han har også sagt, at Cohen hører hjemme i et fængsel.