Tidligere vicepræsident favorit som amerikansk præsidentkandidat

USA's tidligere vicepræsident Joe Biden ligger foran 19 andre præsidentkandidater i det demokratiske parti, viser en Reuters/Ipsos meningsmåling.

Den 76-årige Biden, som to gange tidligere har søgt at blive nomineret som sit partis præsidentkandidat, ventes senere på ugen at meddele, at han vil opstille til præsidentvalget.

En kilde tæt på Biden har sagt til nyhedsbureauet AP, at den tidligere demokratiske vicepræsident under Barack Obama torsdag vil iværksætte sin kampagne for at blive USA's næste præsident.

Kilden siger, at Biden inden for kort tid indleder en rundrejse til potentielle vælgere i Iowa, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania og South Carolina - alle stater, som anses for vigtige for at kunne slå Trump.

Præsidentvalget finder sted i november næste år. Det anses som meget sandsynligt, at republikaneren Donald Trump vil forsøge at blive genvalgt som præsident.

Inden Biden var Obamas vicepræsident fra 2009 til 2017, havde han en flere årtier lang karriere i Kongressen.

Hans egen opvækst i en arbejderfamilie har gjort ham populær i arbejderkredse.

Se også: Ny demokratisk kandidat vil vinde Trumps vælgere tilbage

20 kandidater har meldt sig

Med Biden på plakaten tæller de demokratiske udfordrere til præsidentposten nu 20 personer. Blandt dem er seks kvinder, fem farvede politikere og en demokrat, der tilhører et seksuelt mindretal.

En anden demokratisk veteranpolitiker, som står ret stærkt i valgkampens første fase, er den 77-årige Bernie Sanders, som håber at kunne genskabe den energiske valgkamp, som han førte i 2016.

Sanders, der ligger nummer to i meningsmålingerne efter Biden, har indsamlet flere penge end de øvrige kandidater.

Han vil i forhold til 2016 denne gange satse mere på at henvende sig bredt til vælgerne, efter at han i 2016 blev kritiseret for at have været for ensidig ved at satse på hvide mandlige vælgere fra arbejderklassen og middelklassen.

I hans kampagnestab, som tæller 100 personer, er der i dag et flertal af kvinder og 40 procent minoriteter.

Nomineringsvalgkampen er lang og turbulent, og Biden har antydet, at han vil satse på at blive en moderat modvægt mod Sanders' venstreorienterede linje.

Kæmper for præsidentdrømmen: Lover at være respektfuld