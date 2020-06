TikTok-brugere sørgede for tomme sæder ved Trumps valgmøde

Tusindvis af brugere på det sociale medie TikTok siger, at det var deres fortjeneste, at der var tusindvis af tomme sæder i den arena i Tulsa, Oklahoma, hvor præsident Donald Trump talte natten til søndag dansk tid.

Det var Trumps første store vælgermøde i over tre måneder.

TikTok-brugere fra hele USA fulgte en opfordring om at reservere billetter til arrangementet. Men de havde ikke til hensigt at dukke op.

Forud for vælgermødet oplyste lederen af Trumps valgkampagne, Brad Parscale, at der var anmodninger om over en million billetter i alt.

Men BOK Arena, hvor der er plads til 19.000 mennesker, havde masser af tomme sæder.

En talsmand for brandvæsnet i Tulsa vurderer over for nyhedsbureauet Reuters, at der var omkring 6200 mennesker i arenaen.

Trump og hans valgkampagne ville bruge det store vælgermøde til at give et skud ny energi i præsidentens kernevælgere.

Det skulle også bruges til at vise Demokraterne, at der stadig er stor opbakning til Trump, selv om han halter et godt stykke efter Joe Biden i meningsmålingerne forud for præsidentvalget i november.

En af de skadefro kommentarer på Twitter kommer fra det demokratiske kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez.

Hun svarer på en besked, som Trumps kampagneleder, Brad Parscale, har postet, hvor han giver medierne og frygten for coronasmitte skylden for det beskedne fremmøde.

- I fik lammetæv af teenagere på TikTok, der oversvømmede Trump-kampagnen med falske billetreservationer og narrede jer til at tro, at en million mennesker havde et tilpas stærkt ønske om at høre jeres snak om hvidt overherredømme til at fylde en arena under Covid, skriver hun.

Forud for mødet havde der lydt kritik af, at Trump ville lukke over 10.000 mennesker ind i en arena på et tidspunkt, hvor coronakrisen langt fra er slut.

Oklahoma har på det seneste oplevet en stigning i antallet af nye smittetilfælde.