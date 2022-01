Til grin på internettet

Kan man tro, at en havefest, hvor man bliver bedt om at 'medbringe egen sprut', i virkeligheden er et arbejdsrelateret arrangement?

Det gjorde den britiske premierminister Boris Johnson 20. maj 2020, hvis man skal tage hans egen forklaring i parlamentet onsdag for gode varer.

- Jeg troede, at det var et arbejdsarrangement, lød det således fra premierministeren, efter at han havde indrømmet og undskyldt for, at han deltog i en fest i haven til sin embedsbolig Downing Street 10 i en tid, hvor England ellers var under en massiv coronanedlukning.

Og forklaringen er hurtigt blevet genstand for latterliggørelse på internettet i form af blandt andet spydige tweets og memes, beretter flere medier, herunder Independent.

Blandt andre den britiske komiker Michael Spicer har langet ud efter Johnson på Twitter.

'Jeg synes godt, at fester og arbejde KAN minde meget om hinanden. For eksempel forvekslede jeg engang en drinksmenu med et regneark. Og også min syvende mojito med en kuglepen,' skriver han på det sociale medie.

Også Twitter-profilen, der optræder som katten Larry, har moret sig på premierministerens bekostning. Larry er en kat, der har boet i Downing Street 10 siden 2011 og bestrider titlen som chefmusefanger.

'Søger: Ny bofælle til kat bosiddende i Westminster. Nydekoreret hus med dertilhørende glimrende sikkerhed, let brugt kontorplads og stor have, som er perfekt til at holde fester i,' skriver 'katten' på Twitter.

Internettet flyder også over med såkaldte memes, der gør grin med udtalelsen, her eksempelvis fra en britisk journalist:

Og igen her fra endnu en journalist:

Presset stiger

Sagen begyndte at rulle, da en festinvitation sendt ud på mail midt i den første massive nedlukning af England mandag blev lækket til offentligheden.

Afsenderen af invitationen var Boris Johnsons privatsekretær, og adressen for festen var som nævnt Downing Street nummer 10 - Johnsons embedsbolig.

Arrangementet blev afholdt 20. maj 2020. På det tidspunkt havde landet været nedlukket i 58 dage, og på udendørs, offentlige steder var det kun tilladt for briterne at mødes med én enkelt person uden for husstanden, hvis det altså var muligt at holde to meters afstand.

Alle ikke-essentielle butikker samt barer, restauranter, caféer og biblioteker var desuden tvangslukket.

Op til 100 ansatte blev inviteret til festen, og man vurderer, at omkring 40 deltog. Det var først 1. juni, altså 12 dage efter festen, at restriktionerne blev lempet, så man nu måtte mødes med op til seks andre udendørs.

Skandalen kan få fatale konsekvenser for Boris Johnsons politiske liv. Flere politikere, herunder oppositionens leder, Keir Starmer fra Labour, kræver således, at premierministeren skal gå af.