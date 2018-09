Til grin: Trump latterliggjort i FN

Foran hele FN's generalforsamling har Donald Trump - igen, igen - gjort sig selv til grin. Denne gang bogstaveligt talt.

Da Trump indtog talerstolen tirsdag, indledte han med at rose sig selv for sit store arbejde som USA's præsident, og det udløste altså latter fra salen.

Det skriver CNN.

- På mindre end to år har min administration opnået mere end næsten alle andre administrationer i vores lands historie. Så sandt, sagde præsidenten i talen.

Men knapt havde han færdiggjort sin sætning, før en spredt latter bredte sig i salen . Den steg til højlydte grin, da præsidenten tog ordet igen.

- Den reaktion havde jeg ikke forventet, men det er okay, fik han flettet ind, mens salen lo og begyndte at klappe.

Latterliggjort over eget tweet

Situationen har fået twitter-brugerene til at finde et Trump-tweet fra 2014, hvor han hænger tidligere præsident Obama ud.

'Vi har brug for en præsident, der ikke er til grin for hele verden. Vi har brug for en stor leder, et strategisk og vindende geni. Respekt!', skrev han dengang.

(Artiklen fortsætter efter tweetet)

We need a President who isn't a laughing stock to the entire World. We need a truly great leader, a genius at strategy and winning. Respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. august 2014

'Fedt! Men hvem tænker du på?' kommenterer brugeren 'JayTwoCents'.

'Åh gud, du er bogstaveligt talt til grin for hele verden', skriver en anden bruger, 'chloechloe' nu som kommentar.

'Enig. Hvornår trækker du dig tilbage?' spørger en bruger, der kalder sig 'the real MKL'.