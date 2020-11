Tirsdag begynder det næste store slag

Her kan du læse mere om tidligere præsident Obamas store reform, som Republikanerne har ønsket at nedlægge i årevis.

* Det formelle navn er The Patient Protection and Affordable Care Act.

* Reformen blev vedtaget i Kongressen i 2010 og iværksat fra 2014.

* Den forpligter alle amerikanere til at have en sundhedsforsikring. Systemet er hovedsageligt baseret på, at folk bliver pålagt at tegne en forsikring i et privat selskab.

* Reformen udvidede dækningen til de fattigste amerikanere - blandt andet under programmet Medicaid. Også pensionister og krigsveteraner er blevet dækket.

* Over 20 millioner amerikanere, der tidligere stod uden sygesikring, er blevet dækket under Obamacare. De fleste andre - cirka 155 millioner - har en sundhedsforsikring gennem deres arbejdsgiver.

* Folk med lav indtægt får subsidier fra staten til at betale deres forsikring.

* Obamacare betyder, at børn kan stå på deres forældres forsikring, indtil de er 26 år gamle.

* Obamacare begrænser samtidig risikoen for prisstigninger, ligesom den gør det ulovligt at nægte at tage imod kunder, der allerede var syge