Tjekkiet lukker grænsen: Egne borgere må heller ikke rejse ud

I et forsøg på at bekæmpe coronavirus vil Tjekkiet nu indføre indrejseforbud for udlændinge.

Det meddeler den tjekkiske regering.

Samtidig bliver tjekkiske borgere - med få undtagelser - forbudt at rejse ud af landet. Undtagelser kan eksempelvis være, hvis borgere arbejder i områder tæt på grænsen.

Ændringerne træder i kraft mandag 16. marts.

- Vi forbyder alle udlændinge adgang til Tjekkiet fra midnat mellem søndag og mandag, undtaget de, der har opholdstilladelse eller tilladelse til kortere ophold over 90 dage, siger landets premierminister, Andrej Babis.

Tjekkiet har indtil videre 117 bekræftede tilfælde af coronasmitte.