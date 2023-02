To EU-politikere anholdt i korruptionssag

Yderligere to medlemmer af Europa-Parlamentet er blevet anholdt i en korruptionssag, som belgiske myndigheder efterforsker.

Det meddeler en talsperson for anklagemyndigheden i Belgiens hovedstad, Bruxelles, lørdag.

En af de anholdte er den belgiske socialdemokrat Marc Tarabella. Han er mistænkt for korruption, hvidvask af penge og for at være medlem af en kriminel organisation.

Han blev anholdt fredag.

Det samme gjorde den italienske EU-politiker Andrea Cozzolino, der er løsgænger i Europa-Parlamentet. Han er anklaget for at have taget imod bestikkelse.

Cozzolino blev anholdt af italiensk politi i Napoli fredag ifølge italienske medier.

Begge politikere fastholder deres uskyld. Tarabella siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ser frem til at få mulighed for at rense sit navn.

De to politikere fik i sidste uge ophævet deres parlamentariske immunitet. Det åbner op for, at de kan retsforfølges.

Skandalen blev første gang kendt i december, da grækeren Eva Kaili blev anholdt i sagen. Hun var på det tidspunkt en af de 14 næstformænd i Europa-Parlamentet.

Også den tidligere italienske EU-parlamentariker Antonio Panzeri og to andre blev anholdt i december på mistanke om korruption, hvidvask af penge og medlemskab af en kriminel organisation.

De beskyldes for at have modtaget gaver og penge fra Qatar og Marokko til gengæld for indflydelse på Europa-Parlamentets beslutninger.

Panzeri menes at være den hovedansvarlige i korruptionssagen.

Det er hans udtalelser, der har ført til anholdelsen af Marc Tarabella, som ud over at være medlem af Europa-Parlamentet også er borgmester i den belgiske by Anthisnes.

Panzeri indgik i januar en aftale med anklagemyndigheden, hvor han indvilgede i at samarbejde med efterforskerne til gengæld for en nedsat straf.

Ifølge belgiske medier har han blandt andet sagt, at han gav Tarabella over 120.000 euro i alt for dennes hjælp med Qatar. Det svarer til mere end 893.000 kroner.

Den såkaldte 'Qatargate' har sendt chokbølger gennem EU's institutioner. Sagen har fået Europa-Parlamentet til at fremlægge forslag til reformer, der skal begrænse udefrakommendes indflydelse.