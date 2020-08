To ord gør folk stiktossede

Et tweet har gjort adskillige amerikanere stiktossede. Præsidentens påstand om at forstadsfruerne vil stemme på ham har gjort folk rasende

'Forstadsfruerne vil stemme på mig'.

Sådan lyder indledningen på et af Donald Trumps seneste tweets i kølvandet på, at Joe Biden har valgt Kamala Harris til sin kandidat til vicepræsidentposten.

Alene på ordlyden virker tweetet ganske harmløst, men det skjulte budskab har gjort folk stiktossede.

Præsidenten henviser til Obamas såkaldte 'fair housing regulation', der havde til formål at bekæmpe raceadskillelse i forstæderne ved at give de lokale myndigheder midler til at sikre, at folk med lave indkomster kan blive huset i forstæderne.

Ifølge Donald Trump er det Joe Bidens plan at sætte den sorte senator Corey Booker i spidsen for det projekt.

Adskillige brugere på Twitter har efterfølgende tordnet mod præsidentens tweet, som blandt andet bliver kaldt den reneste form for racisme og et levn fra 50'erne. De mener, at han spiller på, at hvide kvinder som udgangspunkt skulle være bange for sorte mænd.

Første tale

Flere eksperter har peget på, at netop kvinder i forstæderne bliver afgørende for dette års præsidentvalg, og lige nu tyder det på i meningsmålingerne, at Joe Biden har bedst fat i denne gruppe vælgere.

Under sin første officielle optræden som demokratisk vicepræsidentkandidat karakteriserer Kamala Harris 2020 som 'et øjeblik af virkelige konsekvenser for USA'.

- Alt det, vi bryder os om - vores økonomi, vores sundhed, vores børn, den slags land, vi bor i - det hele er på spil. Vi vakler under den værste sundhedskrise i et århundrede, siger hun i Wilmington i delstaten Delaware sent onsdag aften dansk tid, hvor hun taler sammen med Joe Biden på Dupont High School.

- Præsidentens dårlige ledelse under pandemien har kastet os ind i den værste økonomiske krise siden den store depression, siger Harris ifølge CNN med henvisning til præsident Donald Trump.

Under sin tale fremhæver den 55-årige senator fra Californien og tidligere chefstatsadvokat også vigtigheden af sin familie, og hun henviser til det kælenavn, hendes bonusbørn kalder hende: 'Momala'.

- Jeg har haft mange titler i løbet af min karriere, og vicepræsident vil absolut være fantastisk. Men 'Momala' vil altid være den, der betyder mest, siger hun.