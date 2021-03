To test om ugen er ikke regeringens strategi for nu

Selv om statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview i Berlingske 13. februar varslede, at danskerne skulle gøre sig klar til at lade sig teste tit i forbindelse med genåbningen af det danske samfund, er det ikke for nuværende regeringens strategi.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) i et svar til Folketingets sundhedsudvalg.

Dengang sagde Mette Frederiksen til Berlingske:

- Man skal vænne sig til, at det at blive testet tit – ganske givet et par gange om ugen – er en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag.

Justitsministeren er blevet spurgt, hvor meget det vil koste at teste alle danskere to gange om ugen. Det kommer an på mange forskellige faktorer, svarer justitsministeren, inden han slutter:

- Det skal desuden understreges, at det ikke på nuværende tidspunkt er regeringens strategi at teste alle danskere to gange om ugen.

I dagene efter oplyste flere ministre, at en meget højere mængde test var afgørende for genåbningen af samfundet.

Fire dage efter statsministerens interview i februar blev Nick Hækkerup spurgt, om det var muligt at teste så mange danskere så ofte. Da svarede Hækkerup:

- Det er ikke noget, vi bare kan gøre. Det, jeg prøver at sige til dig, er, at det er ambitionen.

- Det er en monstrøs opgave, vi står over for, i kommuner, regioner og regeringen.

Magnus Heunicke fortæller 17. februar, at man kræver, at der skal være tests to gange om ugen.

Mandag mødes partilederne i Statsministeriet med statsminister Mette Frederiksen til forhandlinger om en plan for en langsigtet genåbningsplan af Danmark.

Præcis hvad testindsatsen i forbindelse med en genåbning af samfundet vil koste, afhænger ifølge justitsministerens svar af blandt andet udviklingen i test-teknologier, prisen på test, og hvor længe der skal testes.