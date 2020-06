To Trump-ansatte testet positiv

To af Trumps kampagnemedlemmer har fået konstateret coronavirus

To medlemmer af Donald Trumps valgkampagne-hold har fået konstateret coronavirus. De to ansatte var sammen med præsidenten under hans kampagnetur i Oklahoma i lørdags.

Det oplyser Trump-lejren selv mandag, skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNBC.

Dermed er der nu i alt otte fra Trumps kampagnehold, der har fået konstateret virussen.

De seks andre fik konstateret coronavirus umiddelbart før kampagnen i Tulsa, Oklohoma.

Antallet af personer, der er forbundet til arrangementet, og som bliver testet positiv, forventes at stige, skriver NBC News, der citerer de officielle myndigheder.

Ifølge Trumps kommunikationsdirektør Tim Murtaugh bar begge de to smittede masker under hele arrangement i Tulsa, og man var hurtige til at igangsætte karantæne- og smittesporingsprotokoller.